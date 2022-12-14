الأرجنتين تصعق كرواتياً بثلاثية وتعبر لنهائي مونديال قطر

تأهل المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى نهائي مونديال قطر 2022 بفوزه على نظيره الكرواتي 3/ صفر، اليوم الثلاثاء، على استاد لوسيل بحضور حوالي 89 آلف مشجع في المربع الذهبي لكأس العالم.

وتقدم ميسي بهدف للمنتخب الأرجنتيني من ضربة جزاء في الدقيقة 34 ليقتسم صدارة قائمة الهدافين مع النجم الفرنسي كيليان مبابي برصيد خمسة أهداف لكل منهما. وقبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول أحرز جوليان ألفاريز الهدف الثاني للتانغو، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف في مونديال قطر.

وفي الشوط الثاني أحرز ألفاريز الهدف الثاني له والثالث للتانغو في الدقيقة 69 بعد مجهود فردي رائع من ميسي، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في مونديال قطر.

وأصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم لكرة القدم بعد تسجيله الهدف رقم 11 في تاريخ مشاركاته في المونديال.