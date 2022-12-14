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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2414)الاربعاء14 ديسمبر 2022

14 كانون أول / ديسمبر 2022 10:45

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2414)الاربعاء14 ديسمبر  2022

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الاحتلال يهدم منازل عدة ومنشآت وأسواراً ويخطر بوقف بناء 18 منزلاً ومنشأة في مناطق عدة

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14 كانون أول (ديسمبر)

  • 2005م استشهاد أربعة من المجاهدين الفلسطينيين من قرية صلاح الدين، في قصفٍ صاروخيّ صهيونيّ في قطاع غزة. والشهداء هم: حسام أبو ندى، ومحمد جحا، ورشاد ارحيم، وحمدان مهنا.
  • 2004م شهيد في مدينة رفح و 18 جريحاً بالقطاع والضفة وهدم 12ممنزلاً وتجريف أراض زراعية في مدينة خانيونس والشهيد هو سلطان سمير خفاجة 29 عاماً.
  • 2002م الأسرى في سجن "هداريم" الصهيونيّ يعلنون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على إجراءات إدارة السجن التعسّفية.
  • 2000م قوات الاحتلال تغتال هاني أبو بكرة (32معاماً) و أحد كوادر كتائب القسّام ، بالقرب من مستوطنة "كيسوفيم" في قطاع غزة .
  • 1988م الولايات المتحدة الأمريكية تقرّر إقامة حوارٍ مع منظمة التحرير الفلسطينية .
  • 1998م بل كلينتون يزور غزة في أول زيارة من نوعها يقوم بها رئيس أمريكي وهو بيل كلينتون لمدينة غزة ويجتمع مع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والذين قرروا إلغاء البنود الداعية للقضاء على "إسرائيل" من الميثاق الوطني الفلسطيني.
  • 1987 م حركة المقاومة الإسلامية- حماس جناح من أجنحة حركة الإخوان المسلمين أكبر الحركات الإسلامية العاصرة في العالم. وحلقة من حلقات الجهاد التي تتصل وترتبط بحركة الشيخ عز الدين القسام عام 1935م، وجهاد الأخوان المسلمين في حرب فلسطين عام 1948، في مواجهة الإمبريالية والصهيونية.
  • 1981م الاحتلال الإسرائيلي يعلن إلحاق الجولان به بشكل رسمي
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