النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2414)الاربعاء14 ديسمبر  2022

10:45النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2414)الاربعاء14 ديسمبر 2022

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟