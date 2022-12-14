النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2414)الاربعاء14 ديسمبر 2022
أخبار فلسطينية
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- “أونروا” تدعو إلى دعمها ماليا بعد تمديد الأمم المتحدة ولايتها 3 أعوام
- أجهزة السلطة الفلسطينية تشن حملة اعتقالات واستدعاءات في صفوف معارضين ونشطاء بالتزامن مع ذكرى انطلاقة “حماس”الجهاد” تندد بموقف سوناك المعارض لمحاكمة الاحتلال.. والمنظمة تشيد بانتصار اللاجئين في الجمعية العامة
- وزير فلسطيني يحذر من حفريات إسرائيلية في المسجد الإبراهيمي بالخليل
- اشتية يتهم إسرائيل بعرقلة التطور الفلسطيني ويؤكد على أهمية التكنولوجيا للانتصار على الاحتلال
- الدعليس: المعلم الفلسطيني سيبقى نموذجًا للنجاح والتميّز والمثابرة
- حوار أبو مرزوق: حماس اكتسبت "قوة ناعمة" عربيًّا وإسلاميًّا وتتموضع على رأس مشروع المقاومة
أخبار إسرائيلي
- الاحتلال يختبر منظومة دفاع جديدة لحماية آلياته العسكرية من صواريخ المقاومة
- الشاباك: فلسطينيون من غزة حاولوا إسقاط إسرائيليين عبر صور فتيات حسناوات
- العدو يعتزم فتح باب العطاءات أمام شركات التنقيب
- انتخاب ليفين رئيساً للكنيست
- المصادقة على تبييض درعي وتوسيع صلاحيات بن غفير
- منذ 2017: الاحتلال حاكم جنديا واحدا بتهمة إطلاق النار على فلسطيني
- الشرطة تعزز قواتها في النقب بزعم مواجهة "أعمال شغب" عقب مباراة المغرب
- العليا الإسرائيلية ترد الالتماسات المقدمة ضد اتفاق الحدود البحرية مع لبنان
- الليكود يعلن عدم إلغاء قانون يسمح بهجرة أقرباء اليهود لإسرائيل
- إسرائيليون يخططون للهجرة إلى أميركا بسبب عودة اليمين المتطرف للحكم
"الكنيست" يصادق على تبييض درعي وتوسيع صلاحيات بن غفير وسموتريتش
اخبار دولية
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الصحف العربية
القدس العربي
- عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى
- “أونروا” تدعو إلى دعمها ماليا بعد تمديد الأمم المتحدة ولايتها 3 أعوام
- أجهزة السلطة الفلسطينية تشن حملة اعتقالات واستدعاءات في صفوف معارضين ونشطاء بالتزامن مع ذكرى انطلاقة “حماس”
- سلطات الاحتلال تعتقل 23 فلسطينيا وتهدم 4 منازل و17 منشأة بالضفة
- الجهاد” تندد بموقف سوناك المعارض لمحاكمة الاحتلال.. والمنظمة تشيد بانتصار اللاجئين في الجمعية العامة
- وزير فلسطيني يحذر من حفريات إسرائيلية في المسجد الإبراهيمي بالخليل
- اشتية يتهم إسرائيل بعرقلة التطور الفلسطيني ويؤكد على أهمية التكنولوجيا للانتصار على الاحتلال
- الاحتلال يختبر منظومة دفاع جديدة لحماية آلياته العسكرية من صواريخ المقاومة
- الشاباك: فلسطينيون من غزة حاولوا إسقاط إسرائيليين عبر صور فتيات حسناوات
-
الشرق الأوسط
الاخبار اللبنانية
- أنقرة تُجمّد «الاجتياح» مؤقّتاً: إشارات ودّ متجدّدة تجاه دمشق
- رفعْ العلَم الفلسطيني ممنوع!
- العدو يعتزم فتح باب العطاءات أمام شركات التنقيب
- انتخاب ليفين رئيساً للكنيست
- جميل مزهر: لا مكان اليوم لـ«الحلّ المرحلي» و«الحلّ الاستراتيجي» هو الأولوية
- طفلة جنين الشهيدة
- جنين تشيّع الشهيدة زكارنة... وتستعدّ للتصدّي
الغد الأردنية
- في سابقة لانتهاكات “الأقصى”: لافتات على أبوابه تدعو المتطرفين لاستباحته
- مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
”الشروق المصرية
- الجامعة العربية ترحب بقرار الأمم المتحدة تمديد ولاية الأونروا 3 سنوات
- أونروا تدعو إلى دعمها ماليا بعد تمديد الأمم المتحدة ولايتها 3 أعوام
- الجامعة العربية تبحث مع الأمم المتحدة دعم مكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية
- وزير فلسطيني يحذر من حفريات إسرائيلية في المسجد الإبراهيمي بالخليل
- القوات الإسرائيلية تعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية
الشرق القطرية
- الجامعة العربية: تنظيم قطر المتميز للمونديال رد على المشككين
- الخارجية الأمريكية تطالب الكيان الإسرائيلي بتحمل مسؤولية استشهاد
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بث مباشر مهرجان مركزي لإحياء انطلاقة "حماس" الـ35 في ساحة الكتيبة بغزة
- "حماس": ثابتون على طريق الوحدة والمقاومة وماضون نحو القدس
- حوار أبو مرزوق: حماس اكتسبت "قوة ناعمة" عربيًّا وإسلاميًّا وتتموضع على رأس مشروع المقاومة
- تقرير "لولو" و"جنى".. قطة وطفلة فرقهما قناص إسرائيلي
- تقرير خطٌّ أحمرَ في نهجها.. الثوابت الوطنية بوصلة حماس
- تقرير حماس.. هكذا احتضنت فصائل المقاومة
صحيفة الأيام
الاحتلال يهدم منازل عدة ومنشآت وأسواراً ويخطر بوقف بناء 18 منزلاً ومنشأة في مناطق عدة
- »الاحتلال يهدم منازل عدة ومنشآت وأسواراً ويخطر بوقف بناء 18 منزلاً ومنشأة...
- »إيداع خطط لبناء 1250 وحدة استيطانية بمستوطنة "غيلو" جنوب القدس الشرقية
- »مصادر عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول الهجوم المسلّح بالأغوار في أيلول الماضي
- »إسرائيليون يخططون للهجرة إلى أميركا بسبب عودة اليمين المتطرف للحكم
- »جندي إسرائيلي واحد حوكم بتهمة إطلاق النار على فلسطينيين منذ 2017
- »"الكنيست" يوقّع على اقتراح إلغاء قانون فك الارتباط
- »مشروع قانون لعودة المستوطنين إلى بؤرة "حوميش" المخلاة
- »الأرجنتين تطير للنهائي بأداء مثالي
صحيفة القدس
- الشيخ: قرارات الكنيست أمس هي قرار سياسي بالضم الكامل لمناطق "c"
- بلعتيق لـ"القدس": ندرس إمكانية عقد مؤتمر دولي في فلسطين للمصارف الإسلامية
- جبل السنداس يقاوم الاستيطان بشموخه وتشبث أصحابه
- غضب إسرائيلي من قناة سويدية بسبب خارطة وعلم فلسطين
- موقع عبري: الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستواجه عراقيل أميركية
» الحياة الجديدة
- الريف الغربي في بيت لحم.. حزين
- مستوطنون يهاجمون المواطنين على الطريق الواصلة بين حوارة وقلقيلية
- 12 إعصارا مدمرا تجتاح الولايات المتحدة
- الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة
وكالة الرأي
- الاحتلال يعتقل 22 مواطناً من الضفة
- صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- الدعليس: المعلم الفلسطيني سيبقى نموذجًا للنجاح والتميّز والمثابرة
- إصابة إثر 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
- كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس
- حماس: ثابتون على طريق الوحدة والمقاومة وماضون نحو القدس
- مدوخ: الارتقاء بالكوادر والبنية التحتية يُعزّزان التحول الرقمي
وكالة صفا
- تحرير الأسرى على رأس أولوياتنا"..."حماس" بذكرى انطلاقتها: نتمسك بحقنا في تحرير فلسطين وندعو لشراكة حقيقية
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- 35 عامًا على انطلاقة حركة حماس
- اشتباكات في نابلس..محدث بينهم قادة.. حملة اعتقالات إسرائيلية بالضفة والقدس
وكالة سما
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- موقع عبري : الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستواجه عراقيل أميركية
- بينهم 4 من قيادات حماس .. الاحتلال يعتقل اكثر من 20 مواطنا بالضفة الغربية
- إسرائيليون يخططون للهجرة إلى أميركا بسبب عودة اليمين المتطرف للحكم
- "الكنيست" يصادق على تبييض درعي وتوسيع صلاحيات بن غفير وسموتريتش
- استشهاد جنى زكارنة يشعل خلافا بين جيش الاحتلال و"حرس الحدود"
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فلسطين اليوم
- بث مباشر مهرجان مركزي لإحياء انطلاقة "حماس" الـ35 في ساحة الكتيبة بغزة
- "حماس": ثابتون على طريق الوحدة والمقاومة وماضون نحو القدس
- حوار أبو مرزوق: حماس اكتسبت "قوة ناعمة" عربيًّا وإسلاميًّا وتتموضع على رأس مشروع المقاومة
- تقرير "لولو" و"جنى".. قطة وطفلة فرقهما قناص إسرائيلي
- تقرير خطٌّ أحمرَ في نهجها.. الثوابت الوطنية بوصلة حماس
- تقرير حماس.. هكذا احتضنت فصائل المقاومة
حماس في ذكرى انطلاقتها الـ35 : المقاومة خيارنا الاستراتيجي حتى ردع الاحتلال
- يوم المعلم الفلسطيني ..شهداء ودروع ومحاربين من نوع آخر وحقوق ضائعة حتى اللحظة
- بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة
- بالفيديو كتيبة نابلس تستهدف قوات الاحتلال بصليات من الرصاص خلال اقتحام مخيم بلاطة
- أحداث الساعة
- بالصور كتيبة جنين -سرايا القدس تؤبن الشهيد فاروق سلامة وتؤكد أن وحدة المقاومة سر الصمود أمام العدو
عرب 48
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- أجهزة أمن السلطة تواصل ملاحقة ناشطي حماس في الضفة
- الخليل: مصرع امرأة في حادث سير ذاتيّ في دورا
- الشيخ جراح: تظاهرة ضد الأحكام العالية بحق معتقلي هبة الكرامة
- المصادقة على تبييض درعي وتوسيع صلاحيات بن غفير
- منذ 2017: الاحتلال حاكم جنديا واحدا بتهمة إطلاق النار على فلسطيني
- الشرطة تعزز قواتها في النقب بزعم مواجهة "أعمال شغب" عقب مباراة المغرب
- العليا الإسرائيلية ترد الالتماسات المقدمة ضد اتفاق الحدود البحرية مع لبنان
- الليكود يعلن عدم إلغاء قانون يسمح بهجرة أقرباء اليهود لإسرائيل
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة
- يوم المعلم الفلسطيني.. محطات نضالية ودور طليعي
- تواصل انتهاكات الاحتلال: اعتقالات وهدم وتجريف وإخطارات واقتح ...
حدث في مثل هذا اليوم
14 كانون أول (ديسمبر)
- 2005م استشهاد أربعة من المجاهدين الفلسطينيين من قرية صلاح الدين، في قصفٍ صاروخيّ صهيونيّ في قطاع غزة. والشهداء هم: حسام أبو ندى، ومحمد جحا، ورشاد ارحيم، وحمدان مهنا.
- 2004م شهيد في مدينة رفح و 18 جريحاً بالقطاع والضفة وهدم 12ممنزلاً وتجريف أراض زراعية في مدينة خانيونس والشهيد هو سلطان سمير خفاجة 29 عاماً.
- 2002م الأسرى في سجن "هداريم" الصهيونيّ يعلنون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على إجراءات إدارة السجن التعسّفية.
- 2000م قوات الاحتلال تغتال هاني أبو بكرة (32معاماً) و أحد كوادر كتائب القسّام ، بالقرب من مستوطنة "كيسوفيم" في قطاع غزة .
- 1988م الولايات المتحدة الأمريكية تقرّر إقامة حوارٍ مع منظمة التحرير الفلسطينية .
- 1998م بل كلينتون يزور غزة في أول زيارة من نوعها يقوم بها رئيس أمريكي وهو بيل كلينتون لمدينة غزة ويجتمع مع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والذين قرروا إلغاء البنود الداعية للقضاء على "إسرائيل" من الميثاق الوطني الفلسطيني.
- 1987 م حركة المقاومة الإسلامية- حماس جناح من أجنحة حركة الإخوان المسلمين أكبر الحركات الإسلامية العاصرة في العالم. وحلقة من حلقات الجهاد التي تتصل وترتبط بحركة الشيخ عز الدين القسام عام 1935م، وجهاد الأخوان المسلمين في حرب فلسطين عام 1948، في مواجهة الإمبريالية والصهيونية.
- 1981م الاحتلال الإسرائيلي يعلن إلحاق الجولان به بشكل رسمي
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