"مديريات الداخلية" تُسلم 21 ألف هوية أولى لطلبة المدارس

غزة-الرأي

سلَّمت مديريات الداخلية بوزارة الداخلية -الشق المدني- طلبة المدارس مواليد عام 2007 هوياتهم الأولى، وذلك عبر لجان خاصة شكلتها المديريات في محافظات القطاع الخمس.

ووفق تقرير صادر عن مديريات الداخلية بالشق المدني، بلغت عدد الهويات التي سلمتها المديريات 21 ألف و187 هوية بالتنسيق مع كتبة العرائض في المحافظات.

وفي التفاصيل، سلمت داخلية غزة 7 آلاف و300 هوية أولى، في حين سلمت مديرية داخلية الشمال، 3 آلاف هوية، فيما سلمت مديرية داخلية رفح 3 آلاف و181 هوية.

ومن جانبها، سلمت مديرية داخلية خانيونس 4 آلاف و554 هوية، فيما سلمت داخلية الوسطى 3 آلاف و152 هوية أولى للطلبة، تسلموها عن طريق مدارسهم في المحافظات.

وتسعى وزارة الداخلية - الشق المدني عبر مديرياتها ومكاتبها لتسهيل حصول طلبة المدارس على هوياتهم الأولى، من خلال توفير الوقت والجهد والتكلفة لإتمام هذه المعاملة بالشكل المطلوب.

