حماس تُحيي ذكرى انطلاقتها الـ 35 بمهرجان جماهيري حاشد

غزة – الرأي:

أحيت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ظهر اليوم الأربعاء، الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقتها بمهرجان مركزي في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، تحت شعار "آتون بطوفان هادر".

وشارك في مهرجان الانطلاقة مئات الآلاف من كوادر الحركة وأنصارها، في حشد جماهيري هو الأكبر منذ سنوات، وسط مشاركة واسعة من الفصائل والقوى الفلسطينية، والأجنحة العسكرية، ونواب المجلس التشريعي.

وخلال مهرجان الانطلاقة كشفت وحدة الظل القسامية عن سلاح الضابط هادر غولدن الذي يحمل الرقم (42852351) واغتنمته كتائب القسام خلال عملية أسره في الأول من أغسطس عام 2014 شرق رفح.

وتخلل المهرجان فقرات فنية وإنشادية أدتها الجوقة العسكرية التابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام، إضافة إلى الفقرات الفنية الأخرى، وكلمة الأسرى الأبطال والفصائل الفلسطينية، إلى جانب رسالة كتائب القسام.

ووجّه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال كلمته في مهرجان "آتون بطوفان هادر" التحية لجماهير شعبنا الذين خرجوا اليوم إلى الكتيبة الخضراء ليؤكدوا الوفاء لدماء الشهداء.

وبارك هنية لأبناء شعبنا باسم قيادة حركة حماس في الداخل والخارج هذه الذكرى، مهنئاً إياهم على هذا الثبات وعلى هذا الصمود الأسطوري في غزة الأبية التي ما زالت على العهد.

ووجه هنية في ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ 35 التحية لشهداء شعبنا، وعلى رأسهم القائد المؤسس أحمد ياسين، كما وجّه التحية لقائد المقاومة في فلسطين محمد الضيف أبو خالد، ولقيادة الحركة في غزة، وعلى رأسهم الأخ المجاهد يحيى السنوار أبو إبراهيم.

تحرير الأسرى

من جانبه، أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، أن الحركة تمهل الاحتلال الصهيوني وقتًا محدودًا لإتمام صفقة تبادل أسرى، مشددًا على أنه في حال استمرار المماطلة الصهيونية فإن الحركة ستغلق ملف الجنود الصهاينة الأسرى لديها إلى الأبد، وستخطو طريقة أخرى لتحرير الأسرى.

وقال السنوار في كلمته خلال مهرجان ذكرى الانطلاقة الخامسة والثلاثين للحركة: "يا جماهير شعبنا، يا مقدمة الطوفان الهادر، أيها القابضون على الجمر، الذين لم يكسر الحصار إرادتكم، ولم تزلزل الحروب عزيمتكم، ومع كل شدة تزدادون إصرارا على الانتصار والعودة، موجهًا التحية لأرواح شهداء شعبنا العظيم، وروح الإمام المؤسس الشهيد أحمد ياسين.

وتابع "سلام عليكم أيها المرابطون الآن على الحدود والمفترقات، وفي مرابض المدفعية والدفاع الجوي، السلام على مربيات الأجيال وأمهات وأخوات وزوجات وبنات والأبطال والفدائيين، السلام على صانعات الأجيال ومربيات الثوار.

محور المقاومة

وفي سياق منفصل، أكد السنوار أن المقاومة ومحور القدس أمام مواجهة مفتوحة يصر الاحتلال على تحويل هذه المعركة إلى حرب دينية، مشددًا على وجوب أن نكون على أتمّ الاستعداد للدفاع عن أقصانا وأمتنا، وأن تكون كل قوى المقاومة وأمتنا جاهزة للزحف بطوفان هادر لاقتلاع الاحتلال.

قائد هيئة الأركان

من جانبه حيّا قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف "أبو خالد" خلال كلمته في مهرجان انطلاقة حركة حماس الـ35 شعبنا البطل الذي كان له شرف السبق في كل مواطن الجهاد، وقدّم للمقاومة فلذات الأكباد.

ووجه الضيف التحية والتقدير لأهالي الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمبعدين، مشددًا على مواصلة طريق الشهداء حتى نلقى الله مقبلين غير مدبرين.

وحذر الضيف قيادة العدو قائلاً: "أيها الغرباء عن أرضنا، لقد عجز آباؤكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة، عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا، فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم، وستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا، ووعد ربنا الذي لن يتأخر عنكم بإذن الله".

الفصائل الفلسطينية

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام في كلمته نيابة عن الفصائل الفلسطينية: "نعتقد جازمين أن هذه المناسبة لا تخص حماس وحدها، بل تخص شعبنا بأسره، وكل الفصائل المقاومة، وكل حركات التحرر الوطنية وأمتنا العربية بأسرها".

وأضاف عزام: "نحتفي اليوم بأهمّ أركان المقاومة التي تدافع عن هذه الأمة العظيمة، وتحاول استئناف تاريخها وإعادته إلى سياقه الطبيعي"، مبينًا أن هذه الحشود الكبيرة التي نراها اليوم تؤكد رسالة واحدة، وهي أن المقاومة هي خيار شعبنا الأصيل للدفاع عن شعبنا واسترداد حقوقه.

وأكد أن المقاومة خيار لا رجعة عنه، وأبطالنا يتسابقون إلى الشهادة في كل مكان فداءً للقدس والأقصى، مشدداً على ضرورة الالتفاف الكامل مع هبّة أهلنا في الضفة والقدس والداخل عبر التوافق حول استراتيجية وطنية نحمي بها هؤلاء الأبطال، ونحمي شعبنا وحقوقنا.

ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إلى نفض يدنا من خيار التسوية الذي سقط بلا رجعة، والاصطفاف في جبهة واحدة دفاعًا عن الثوابت ودماء الشهداء.

أسرى الحرية

بدورهم حيا أسرى حركة حماس داخل سجون الاحتلال في كلمة مسجلة خلال مهرجان انطلاقة الحركة جماهير شعبنا المشاركة في مهرجان الانطلاقة، مؤكدين أن شعبنا هو عماد المقاومة ومشروعها الأمين.

وأكد الأسرى أن تحريرهم من سجون الاحتلال هي قضية وطنية وإنسانية، وواجب المقاومة أن تسعى لتحقيقه، مشددين على ثقتهم في أن المقاومة تقف عند واجبها بتحريرهم كما كانت على العهد دائمًا.

ودعا الأسرى في داخل السجون المقاومة الباسلة وعلى رأسها قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف "أبو خالد" للعمل بما يضمن تحريرهم القريب.