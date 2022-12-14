وكالة الرأي الفلسطينية العاروري: بوصلة حماس مقاومة الاحتلال والدفاع عن شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال مواطن وإصابة العشرات شرق نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية هنية: الجماهير في الكتيبة الخضراء تؤكد الوفاء لدماء الشهداء وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُحيي ذكرى انطلاقتها الـ 35 بمهرجان جماهيري حاشد وكالة الرأي الفلسطينية السنوار: نمهل الاحتلال وقتا محدودا لإتمام صفقة تبادل وإلا سيُغلق الملف وكالة الرأي الفلسطينية كتائب القسام تكشف عن سلاح الجندي "هدار جولدن" وكالة الرأي الفلسطينية حماس: ثابتون على طريق الوحدة والمقاومة وتحرير القدس وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى تكشف عن تطورات الحالة الصحية للأسير أبو دقة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم غرفة زراعية غرب بيت لحم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أبو معمر يشكر الفصائل والشخصيات التي شاركت في الانطلاقة

14 كانون أول / ديسمبر 2022 07:37

عضو قيادة حماس في قطاع غزة زكريا أبو معمر
عضو قيادة حماس في قطاع غزة زكريا أبو معمر

غزة – الرأي:

تقدم عضو قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة زكريا أبو معمر بعظيم الشكر والتقدير لقادة القوى والفصائل الفلسطينية وقادة المجتمع والشخصيات الوطنية الذين حضروا مهرجان انطلاقة الحركة الخامسة والثلاثين على أرض الكتيبة في مدينة غزة.

وعبّر أبو معمر في تصريح له مساء الأربعاء، عن شكر الحركة لكل الجهات والشخصيات في الداخل والخارج التي تقدمت للحركة بالتهنئة، سواء عبر البيانات الرسمية أو البرقيات التي وصلت إلى قيادة الحركة أو الاتصال المباشر.

وأشار إلى أن الحضور الوطني من كل المكونات الوطنية لمهرجان الانطلاقة، هو رسالة وحدة حقيقية ترسلها القوى والفصائل والمكونات الوطنية كافة، وتأكيد على تمسك الحركة بمسار العمل الوطني المشترك وتطويره.

وأكد أبو معمر على استراتيجية حماس الثابتة بحتمية الوحدة الوطنية، وهو ما عبّرت عنه الحركة اليوم في خطاب قائدها بقطاع غزة الأخ المجاهد يحيى السنوار، الذي رسم معالم متكاملة للعمل الوطني المشترك على مستوى الفعل الميداني والبناء المؤسساتي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟