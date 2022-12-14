أبو معمر يشكر الفصائل والشخصيات التي شاركت في الانطلاقة

غزة – الرأي:

تقدم عضو قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة زكريا أبو معمر بعظيم الشكر والتقدير لقادة القوى والفصائل الفلسطينية وقادة المجتمع والشخصيات الوطنية الذين حضروا مهرجان انطلاقة الحركة الخامسة والثلاثين على أرض الكتيبة في مدينة غزة.

وعبّر أبو معمر في تصريح له مساء الأربعاء، عن شكر الحركة لكل الجهات والشخصيات في الداخل والخارج التي تقدمت للحركة بالتهنئة، سواء عبر البيانات الرسمية أو البرقيات التي وصلت إلى قيادة الحركة أو الاتصال المباشر.

وأشار إلى أن الحضور الوطني من كل المكونات الوطنية لمهرجان الانطلاقة، هو رسالة وحدة حقيقية ترسلها القوى والفصائل والمكونات الوطنية كافة، وتأكيد على تمسك الحركة بمسار العمل الوطني المشترك وتطويره.

وأكد أبو معمر على استراتيجية حماس الثابتة بحتمية الوحدة الوطنية، وهو ما عبّرت عنه الحركة اليوم في خطاب قائدها بقطاع غزة الأخ المجاهد يحيى السنوار، الذي رسم معالم متكاملة للعمل الوطني المشترك على مستوى الفعل الميداني والبناء المؤسساتي.