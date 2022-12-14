القانوع: حماس رسمت في ذكرى انطلاقتها مشهدا وطنيا

غزة – الرأي:

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع أن الحركة رسمت اليوم مشهداً وطنياً وشعبياً فارقاً في تاريخ شعبنا في ذكرى انطلاقتها الـ35، وصنعت من خطابها رسالة تحد للاحتلال.

وقال القانوع اليوم الأربعاء: "إن مئات الآلاف خرجوا اليوم في عرس انطلاقة حركة حماس ليقولوا إنها مع المقاومة وخلفها حتى استكمال مشوار التحرير".

وبعث بالتحية لجماهير شعبنا بمختلف فصائله الذين هبوا لنصرة الأقصى والمقاومة في انطلاقة حماس الـ35.

وأشار القانوع إلى أن رسائل حماس في ذكرى انطلاقتها واضحة ومباشرة، وعلى الاحتلال الصهيوني أن يعي الدرس.