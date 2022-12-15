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المستشفى الأوروبي يعقد لقاًء حول تعزيز السلوك القيمي

15 كانون أول / ديسمبر 2022 09:18

الصحة: المستشفى الأوروبي يعقد لقاء حول تعزيز السلوك القيمي
الصحة: المستشفى الأوروبي يعقد لقاء حول تعزيز السلوك القيمي

عقد مستشفى غزة الأوروبي لقاًء بعنوان تعزيز السلوك القيمي.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة تثقيفية حول أخلاقيات المهنة والواجبات الإنسانية للطبيب. وهي مبادرة أطلقها المجلس التشريعي بالتعاون مع وزارة الصحة ورابطة علماء فلسطين.

وتهدف إلى عمل ملتقيات تثقيفية للكادر الصحي في المستشفيات الحكومية، لتعزيز المعرفة بأخلاقيات مهنة الطب وواجبات الأطباء تجاه المرضى.

ويستهدف اللقاء الذي ألقاه النائب في المجلس التشريعي د. يونس الأسطل، فئتي الأطباء والتمريض للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة. وحضر اللقاء مدير التمريض د. صالح الهمص والمدير الإداري والمالي أ. أشرف أبو الروس، وعدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى.

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