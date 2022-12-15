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الصحة تناقش خطة غرف عمليات بديلة في مستشفى الإندونيسي

15 كانون أول / ديسمبر 2022 09:24

الصحة تناقش خطة غرف عمليات بديلة في مستشفى الإندونيسي
الصحة تناقش خطة غرف عمليات بديلة في مستشفى الإندونيسي

غزة- الرأي

ناقشهانى حمادة مدير العمليات والعيادات الخارجية بالإدارة العامة للمستشفيات، خطة غرف عمليات بديلة في مستشفى الإندونيسي وذلك بعد البدء بمشروع ترميم قسم العمليات بدعم من جمعية إغاثة أطفال فلسطين، وذلك خلال زيارة ميدانية للمستشفى برفقة مدير الشئون الإدارية والمالية أ.سائد أبو عطا.

وأوضح حمادة أنه سيتم توفير ثلاث غرف عمليات بديلة في قسم المناظير وتجهيزها بكامل الأجهزة الطبية والمعدات بحيث يتم استمرار تقديم الخدمة الجراحية دون توقف للحالات الطارئة والمجدولة.

وأشار الى أن هذا المشروع يأتي في إطار إعادة تنظيم غرف العمليات وألية دخول الطاقم والمريض حسب القوانين ومعايير التحكم في العدوي.

وتوجه بالشكر الى مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين على هذا الدعم الكريم، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من هذا المشروع بمشاركة ومتابعة الترميم من قبل الإدارة لتسهيل سير العمل. 

من جانبه، أكد سائد أبو عطا على أن جميع الدوائر تعمل جنبا الي جنب من أجل إنجاح هذا المشروع بما يحقق تقديم خدمة صحية ذات جودة ومأمونية عالية لمرضى محافظة الشمال.

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