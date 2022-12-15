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شرطة البلديات تضبط موادَ غذائية فاسدة برفح

15 كانون أول / ديسمبر 2022 09:55

رفح- الرأي

ضبطت دائرة شرطة البلديات برفقة دائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح كمية من المواد الغذائية الفاسدة خلال جولة ميدانية مشتركة على الأسواق والمحال التجارية في المحافظة.

وأوضح مدير دائرة شرطة البلديات برفح المقدم محمد حمدان أن عناصر شرطة البلديات برفقة موظفي البلدية ضبطوا خلال جولاتهم داخل الأسواق كميةً من الأفوكادو الفاسد حيث تظهر عليه علامات فساد ظاهري ولا يصلح للاستخدام الآدمي.

ولفت المقدم حمدان إلى أنه تم تحرير محضر ضبط واتلاف للمضبوطات في مكب النفايات التابع للبلدية من قبل جهات الاختصاص حسب الأصول.

شرطة البلديات تضبط موادَ غذائية فاسدة برفح

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