اكتشاف نوع جديد من الحيتان في جزر كوماندر

أظهرت الدراسات الوراثية أن بقايا الدلفين التي عثر عليها في سبتمبر الماضي عند مصب نهر سارانايا بجزيرة بيرينغ، هي بقايا دلفين مخطط لم يتم العثور عليه من قبل في مياه الجزر.

ويشير المكتب الإعلامي للمتنزه الوطني لجزر كوماندر إلى أن علماء المتنزه، اكتشفوا نوعا جديدا من الحيتان في مياه الأرخبيل هو كناية عن دلفين مخطط. وبهذا الاكتشاف أصبحت قائمة حيتان جزر كوماندر تضم 22 نوعا.

وجاء في البيان "عندما علم العاملون في القسم العلمي بالمتنزه الوطني بهذا الاكتشاف، درسوا البقايا المكتشفة وصورها. وكان الخيار الأول الذي أعلنه الباحثون أنه دلفين مخطط من فصيلة الدلافين، وبما أن بقايا هذا الحيوان ليست بحالة جيدة، لذلك تقرر إجراء دراسة إضافية وراثية لتحديد نوع هذا الحيوان. وقد أكدت نتائج هذه الدراسة أن الدلفين المخطط هو من نوع Stenella coeruleoalba. وهذا النوع يكتشف لأول مرة في مياه جزر الكوماندر".

ويشير الخبراء، إلى أن طول هذا النوع من الدلافين يصل إلى 2-2.5 متر، والسمة المميزة له هي خطوط مائلة داكنة على جانبيه.

المصدر: tass