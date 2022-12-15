أطباء الجهاز الهضمي بمستشفى الاندونيسي ينجحون بتشخيص حاله نادرة

غزة- الرأي

نجح أطباء الجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى الإندونيسي في تشخيص حالة مرضيه نادرة وإنقاذ حياة المريض بالتدخل المناسب والعاجل.

وأوضح استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير د. حسام أبو عودة، أن المريض وصل للمستشفى الاندونيسي يعاني من نزيف معوي حاد وتم عمل اللازم للمريض بشكل عاجل للمحافظة على استقرار حالته الصحية، وأدخل المريض لقسم الباطنة وإجراء منظار للمعدة من قبل فريق أطباء الجهاز الهضمي والمناظير واجراء أشعة مقطعية وبعد المعاينة والفحص السريري والإشعاعي تبين وجود ناسور وعائي يربط بين منطقة الاثني عشر والأمعاء الدقيقة مع تشوه شرياني خلقي مغذي للاثني عشر ورأس البنكرياس وهي حالة نادرة جدا تسبب في حدوث نزيف معوي مميت.

وأضاف: "تم التعامل مع الحالة وبالتنسيق العاجل مع د. محمد مطر استشاري الأشعة التداخلية وبالتعاون الكامل مع وحدة العلاج بالخارج حول المريض لمستشفى الحياة وتم عمل الإجراء اللازم لاستقرار حالته حول بعدها لاستكمال العلاج بمستشفى المقاصد بالقدس ومن ثم عاد المريض لأهله سالما معافى".

بدوره قدم المدير الطبي بالمستشفى الاندونيسي د. عاطف الكحلوت شكره الجزيل لكل من ساهم في علاج ومتابعة المريض من اللحظة الأولى حتى شفائه.