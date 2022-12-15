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لعدم التزامها بالشروط الصحّية

المباحث العامة توقف "4" مخابز مخالفة بخان يونس

15 كانون أول / ديسمبر 2022 11:03

خانيونس- الرأي

أوقفت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المباحث العامة بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة "أربعة " مخابز مخالفة لعدم التزامها بالشروط الصحية.

جاء ذلك خلال سلسلة جولات تفتيشية أجرتها مباحث التموين بالتعاون مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد والصحة والبلدية على المخابز، والمحلات التجارية، والأسواق في المحافظة.

في سياق منفصل، ضبطت دائرة مباحث التموين في المحافظة "250" كيلو من العسل المخالف للشروط والمواصفات لدى أحد البائعين.

وأوضح مدير دائرة التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الرائد بلال أبو جزر، أنه تم تحرير محضر ضبط للكمية المذكورة، وإتلافها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

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