وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: استيراد 2679 شاحنة وتصدير 156 خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة توقف "4" مخابز مخالفة بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تختتم برنامجها التدريبي حول ريادة مؤسسات المجتمع المدني وكالة الرأي الفلسطينية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلق على انتقال رونالدو لنادي النصر وكالة الرأي الفلسطينية الفرنسي رينارد مدرب المغرب سابقا والسعودية حاليا: آسف فرنسا...! وكالة الرأي الفلسطينية أطباء الجهاز الهضمي بمستشفى الاندونيسي ينجحون بتشخيص حاله نادرة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحطمون خلايا شمسية في مدرسة للثانوية بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يحطم رقماً قياسياً في كأس العالم وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تعلن عن هاتف منافس سعره نحو 100 يورو! وكالة الرأي الفلسطينية دائرة "الجرائم الإلكترونية" بالمباحث تُنجز "6" قضايا تشهير عبر الانترنت
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الأسرى: الأسير وليد دقة مصاب بسرطان "تلف الدماغ"

15 كانون أول / ديسمبر 2022 11:28

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إن الفحوصات الطبية الأخيرة للأسير القائد وليد دقة أثبتت أنه يعاني من مرض سرطان يسمى "تلف النخاع" وليس سرطان الدم كما أُبلغت عائلته قبل أيام، مما يعني أنه بحاجة لمراحل متعددة من العلاج والمتابعة المكثفة.

وأضافت الوزارة، أن الاحتلال وإدارة سجونه لازالوا يمارسون استهتاراً واضحاً بحياة الأسرى داخل السجون، تارة من خلال التشخيص الخاطئ وتارة من خلال تأخير عرض الأسرى المرضى على أطباء متخصصين لسنوات عدة، وهو ما يُنذر بكارثة إنسانية يمكن أن تَحل بالأسرى المرضى.

وذكرت أن هذا السلوك الإجرامي الذي يرقى لأن يكون جريمة حرب ضد الإنسانية يستدعي أن تتحرك كل الأطراف المعنية لتشكيل وفد طبي دولي وفلسطيني يشخص حالات الأسرى المرضى، وعدم تركهم فريسة لما يسمى بأطباء إدارة السجون الذين يستخدمهم الاحتلال لقتل الأسرى بشكل بطيئ ومتعمد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟