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باستخدام المنظار الجراحي

المستشفى الأوروبي يجري عملية لتعديل شكل الجمجمة

15 كانون أول / ديسمبر 2022 11:30

المستشفى الأوروبي يجري عملية لتعديل شكل الجمجمة
المستشفى الأوروبي يجري عملية لتعديل شكل الجمجمة

غزة-الرأي

نجح الطاقم الطبي في قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي في اجراء عملية جراحية نوعية لتعديل شكل الجمجمة لمريضه كانت تعاني من تشوه في مقدمة الجمجمة.

وأوضح رئيس وحدة جراحة الأعصاب د. محمد الهوبي أن التشوه التي عانت منه المريضة كان نتيجة التهاب الدرز الاكليلي في الناحية اليمنى من الجمجمة مما أدى إلى تشوه الجمجمة.

وأضاف: "تم اجراء عملية جراحية محدودة التدخل باستخدام المنظار الجراحي لاستئصال الدرز الاكليلي وذلك لتعديل شكل الجمجمة وذلك عبر فتحة صغيرة لا تتعدى 3 سم."

وأكد د. الهوبي أن هذه العملية الجراحية هي الثانية التي يتم اجرائها باستخدام المنظار الجراحي في غزة، وتعتبر بديلاً عن العمليات الجراحية التقليدية التي يتم فيها فتح جمجمة الرأس من الأذن الى الأذن.

وأشار د. الهوبي إلى أن العملية أجريت لمريض قبل 6 شهور وقد تعدل شكل الجمجمة تماماً، معرباً عن شكره لكل من ساهم في إنجاح العمليات.

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