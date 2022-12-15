التدريب المهني تنظم عدداً من الزيارات الميدانية للمراكز المهنية الخاصة

غزة- الرأي

زار وفدٌ من الإدارة العامة للتدريب المهني، بوزارة العمل، يرأسه م. أحمد النجار مدير دائرة المتابعة والإشراف المهني، والمهندس محمد الميناوي رئيس قسم الترخيص للمراكز المهنية الخاصة، عددا من المراكز المهنية الخاصة العاملة في قطاع غزة.

وشملت الزيارات مركز تدريب خليل وآية للتدريب والتطوير، ومركز تدريب بست كتشن لفنون الطهي، ومركز تدريب سمايل كتشن لتعليم فنون الطهي.

وأوضح النجار، أن الزيارات هدفت إلى متابعة العملية التدريبية في الدورات القصيرة "الخياطة" المنفذة في المراكز المهنية الخاصة والممولة من الندوة العالمية للشباب الإسلامي ضمن مشروع تعزيز فرص التشغيل الذاتي لفئة الشباب.

وأفاد إلى أنه تم متابعة العملية التدريبية في المراكز، والاطلاع على المناهج التدريبية، ومدى موائمتها مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني، والإشراف على الاختبارات الخاصة بطلاب الدبلوم المهني في جامعة غزة بالشراكة مع مركز سمايل كتشن لتعليم فنون الطهي.

وناقش النجار العديد من الملفات التي تخص المراكز المهنية الخاصة، واعتماد بعض البرامج المهنية في المراكز، ومتابعة إجراءات السلامة والوقاية أثناء العملية التدريبية من أجل خلق بيئة تدريبية آمنة للمتدرب.