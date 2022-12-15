تعليم شرق خان يونس يتابع فعاليات المعرض العلمي "تجربتي من بيئتي"

خان يونس- الرأي

تابع د. أحمد لافي مدير التربية والتعليم فعاليات المعرض العلمي "تجربتي من بيئتي" بمدرسة عبسان الأساسية أ للبنا.

جاء ذلك، بحضور د. بلال أبو طير منسق النوعية في عنقود (همم نحو القمم)، د. أنور أبو ظريفة رئيس بلدية عبسان الكبيرة، د. عبد القادر أبو فسيفس رئيس قسم العلاقات العامة، جهاد حرز الله مشرف الفيزياء، باسم أبو دراز مشرف اللغة الفرنسية، محمد حنون ومشرف المختبرات العلمية، بسام أبو دراز نائب رئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور، فهد وادي مدير مدرسة عبسان الأساسية للبنين، ريم أبو دقة مديرة مدرسة عبسان الأساسية ب للبنات، لفيف من الحضور وأولياء الأمور.

وكان في استقبالهم شوقية أبو مصطفى مديرة المدرسة والمعلمات وعدد من الطالبات، ومعلمات العلوم من مدارس العنقود: مدرسة طيبة الأساسية، مدرسة الخنساء الأساسية، مدرسة عبسان الأساسية أ للبنات.

وخلال كلمته أوضح لافي أن لمديرية شرق خان يونس تجارب سابقة في مجال تنظيم المعارض العلمية الناجحة؛ التي من شأنها تنمية مواهب الطلبة وقدراتهم، مشيرًا إلى أن هذا المعرض وغيره من الأنشطة العلمية المشابهة يدعم الرؤية الجديدة في توظيف مصادر البيئة وإعادة التدوير لبعض المستهلكات في البيوت.

وأشاد بجهود معلمي العلوم بمدارس (همم نحو القمم) والطلبة المشاركين وأولياء أمورهم الداعمين، وخص بالذكر منسق النوعية مشرف الكيمياء د. بلال أبو طير لدوره في تنفيذ العديد من البرامج العلمية، الأمر الذي يساهم في رفع مستويات الطلبة في كافة المجالات.

من جانبه، أكد أبو طير على أهمية هذا المعرض العلمي كونه يساهم في احتضان الطاقات المبدعة في مدارس العنقود؛ والعمل على تعزيزها، معربًا عن أمله أن تعمم هذه التجربة لتشمل المدارس كافة، وأوضح أن المعرض يشمل العديد من الأنشطة العلمية التي تتنوع ما بين التجارب العلمية والتكنولوجية، وتوظيف مصادر البيئة.