الأشغال: زيارات ميدانية لـ200 وحدة سكنية من مشاريع إعادة الإعمار

غزة- الرأي

نفذت طواقم الإدارة العامة للإعمار وشؤون المديريات بوزارة الأشغال العامة والإسكان، زيارات ميدانية لـ 200 وحدة سكنية من الحالات المستفيدة من مشاريع إعادة الإعمار الجارية لديهم، وذلك بهدف متابعة تقدم الأعمال فيها.

وأضافت الوزارة أن طواقمها عملت، على ترشيح 352 حالة للاستفادة من تعويضات إصلاح الأضرار الجزئية لجهات مانحة مختلفة.

وذكرت أنه أرسلت، 17 حالة من متضرري الهدم الكلي، وذلك للاستفادة من إعادة الإعمار من قِبل المجلس الفلسطيني للإسكان.

وصرفت الوزارة، تعويضات للمستفيدين من مشروع إصلاح الأضرار الجزئية من خلال المؤسسات الشريكة لـ 94 حالة.

ونوهت الوزارة، إلى أنها في انتظار ردود المانحين والمؤسسات الشريكة، للموافقة على صرف المبالغ المالية الخاصة بأضرار المواطنين، والتي تم ترشيحهم مسبقًا.