علاقات عمل الشمال تواصل تقديم الاستشارات القانونية للعمال

واصل قسم علاقات العمل، في مديرية عمل الشمال، تقديم الاستشارات القانونية لعدد من العمال بالمحافظة.
وأشار ممثل قسم علاقات العمل في المديرية أ. عبد الله عسلية، إلى أن الاستشارات شملت المخالصات والحقوق العمالية، وآلية الحصول عليها وفقا للأصول المتبعة.
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15 كانون أول / ديسمبر 2022 12:38
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12:38علاقات عمل الشمال تواصل تقديم الاستشارات القانونية للعمال