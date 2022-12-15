تعليم غرب غزة يفتتح برنامج "طموح" للثانوية العامة

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، برنامج "طموح" للثانوية العامة في مدرسة التقوى الثانوية للبنين والمدارس المجاورة.

وحضر الافتتاح مدير التربية والتعليم حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، ومدير الدائرة الإدارية خالد المزين، وعدد من رؤساء الأقسام المباشرين للعمل في برنامج طموح، ومدير المدرسة خليل شرف وعدد من مدراء المدارس المجاورة والمشرفين على المدارس.

وتحدث حمدي الدلو عن برنامج "طموح" الذي يستهدف طلبة الثانوية العامة من عدة جوانب تمثلت بالجانب التعليمي والجانب الإرشادي والجانب الصحي.

وأكد حمدي الدلو أن برنامج "طموح" يُعنى بطلبة الثانوية العامة الذين هم بحاجة إلى أعشار ليصلوا منصات التكريم فيما بعد، وأشار إلى أن مديرية غرب غزة تسعى دوماً لتحقيق أعلى مستويات الجودة في مخرجات الثانوية العامة.

وفي جولته على طلبة الثانوية العامة حث حمدي الدلو الطلبة على ضرورة الاستفادة من هذا المشروع الذي يُعنى بطلبة الثانوية العامة، وهو عبارة عن محاضرات تحفيزية يتم فيها تطوير قدرات الطلبة، وتقديم أكبر قدر من الفائدة لطلبة الثانوية العامة بكافة فروعها.

وأكد في الوقت ذاته بأن برنامج "طموح" يركز على آليات المذاكرة السليمة، واستخدام الخرائط الذهنية في التعليم ويعمل على تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم.

يذكر أن برنامج "طموح" سيُطبق في مدارس الثانوية العامة، حيث تم افتتاحه في مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات واليوم تم افتتاح البرنامج في مدرسة التقوى الثانوية للبنين.