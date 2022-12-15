اتحاد بلديات غزة يبحث التعاون المشترك مع اتحاد بلديات اسطنبول

غزة- الرأي

التقى وفد من إتحاد بلديات غزة مع رئيس بلدية العمرانية في إسطنبول "عصمت يلدريم"، وأعضاء من إتحاد بلديات اسطنبول، بهدف بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات مع بلديات قطاع غزة، وتبادل التجارب والخبرات بينهم، ويأتي ذلك ضمن جهوده في تعزيز التواصل والتعاون الدولي والإنفتاح على دول العالم .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد بلديات غزة برئاسة د. يحيى السراج، رئيس إتحاد بلديات قطاع غزة ورئيس بلدية غزة، من خلال دعوة رسمية لإتحاد بلديات قطاع غزة يضم نائب رئيس الإتحاد رئيس بلدية خان يونس د. علاء البطة، ورئيس بلدية المغازي حاتم الغمري، ورئيس بلدية الزهراء مروان حمد، وعدد من مهندسي بلديات قطاع غزة .

واطّلع الوفد على المشاريع المختلفة التي تنفذها بلدية المدينة في قطاعات تخطيط المدن وتطويرها، وكذلك تم زيارة المكتبة العامة في المدينة والإطلاع على مرافق البلدية.

وشملت زيارة الوفد لبلدية "سنجق تبه"، وبحث الجانبان التعاون المشترك في المجالات البيئية المختلفة وخاصة في قطاع النفايات الصلبة وفرزها وإعادة تدويرها وتصنيعها .



يذكر أن إتحاد البلديات التركي يستضيف طاقمًا فنيًا من مهندسي بلديات قطاع غزة في دورة تدريبية مكثفة في مجالات التخطيط الحضري وإدارة النفايات الصلبة، ضمن جهود إتحاد البلديات لتعزيز العلاقات المشتركة في تطوير المدن والإرتقاء بواقع الخدمات المقدمة للسكان .