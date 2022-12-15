الفرا: الإعلام الحكومي يواصل عقد لقاءاته مع نخب مجتمعية وحكومية

غزة-الرأي

قال مدير العلاقات العامة والإعلام في المكتب الإعلامي الحكومي محمود الفرا، إن المكتب الإعلامي الحكومي سينظم لقاء يجمع رئيس متابعة العمل الحكومي أ.عصام الدعليس مع الدوائر الإعلامية للوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف تطوير ومتابعة الأداء الحكومي.

ولفت الفرا إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ينظمها المكتب مع نخب مجتمعية وسياسية وإعلامية بهدف الاستماع لهم والتنسيق المشترك لمناقشة أهم القضايا المطروحة وضمن سياسية الباب المفتوح التي تقرها متابعة العمل الحكومي.

وأشار إلى أن اللقاء المزمع عقده اليوم الخميس سيضم مدراء الدوائر الإعلامية والأقسام وكافة الموظفين للاستماع لملاحظات الدعليس و فتح مجال النقاش بهدف تطوير العمل الإعلامي والتعرف على أبرز المعيقات التي تواجه عمل الإعلام الحكومي في مختلف الوزارات، إضافة إلى شحن الطاقات للعام الجديد وتسليط الضوء على أهم القضايا التي تبرز أهم التحديات التي تواجه الحكومة والانجازات التي تحققت خلال العام الجاري.

وتابع الفرا القول: "في إطار مختلف يختتم المكتب فعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني بتنظيم حفل كبير ومركزي يوم الخميس الموافق 29/12/2022م الساعة 11 صباحا في منتجع الشاليهات_القاعة الملكية، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة مسابقة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي ضمن ثلاث محاور رئيسية وهي القضايا الوطنية، الحكومية وانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين عبر خمس فنون صحفية وهي التقرير المطبوع، المسموع، المرئي، الفيلم القصير والصورة الصحفية".

ونوه الفرا أن المكتب الإعلامي الحكومي ينوي خلال الحفل تكريم الإعلاميين المتقاعدين الذين بلغوا سن العطاء وقضوا مسيرة طويلة في عالم الإعلام وخدمة المجتمع الفلسطيني؛ إضافة إلى الراحلين من الإعلاميين بتكريم ذويهم، ضمن سياسة لمسة الوفاء التي يقدمها المكتب لمختلف فئات الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه سيتم تكريم كل من الراحلتين الشهيدتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة الذين قضوا شهداء من أجل الحقيقة التي حاول الاحتلال الإسرائيلي حجبها وطمسها باغتيالهم واستهداف كل الصحفيين الفلسطينيين في كل محافظات الوطن.