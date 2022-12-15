مدير عام النيابة العامة يجتمع بمدير وحدة التكنولوجيا في جهاز الشرطة

غزة- الرأي

اجتمع مدير عام النيابة العامة الدكتور ماهر المصري، في مكتبه، مع مدير وحدة التكنولوجيا في حاسوب الشرطة العميد نافع الطناني، بحضور فريقَي الحاسوب في النيابة العامة والشرطة الفلسطينية؛ لتجويد حوسبة العمليات الفنية والإدارية إلكترونياً.

ورحّب الدكتور المصري بالمجتمعين، وأشاد بأداء وحدة التكنولوجيا في حاسوب الشرطة وتعاونهم المقدَّر مع النيابة العامة، ودعا إلى استمرار عقد اللقاءات الدورية بين دائرتَي الحاسوب في النيابة العامة والشرطة؛ لإحداث التطوير الدائم في نظام العمل، وابتكار آليات جديدة وهادفة؛ لمواكبة التطوّر بشكل مستمر.

ومن جانبه شكر العميد الطناني، الإدارة العامة في النيابة العامة على التعاون الإيجابي والدائم، وأثنى على عمل دائرة الحاسوب في النيابة، مؤكداً على الدعم الكامل والمستمر لتجويد الربط الإلكتروني مع النيابة العامة والمؤسسات الشريكة.

واختُتِمَ اللقاء بجُملة من التوصيات فيما يتعلق بمذكرات القبض الصادرة للعمليات المركزية، ومتابعة التفويضات عبر أيقونة برنامج الشرطة، والاتفاق على عقد اجتماع بين حاسوبَي النيابة العامة والشرطة؛ لتطوير آلية التعامل مع قضايا المرور.