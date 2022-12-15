"الشباب والثقافة" تناقش آليات تشكيل مجلس شبابي لبلدية بيت لاهيا

غزة- الرأي

ناقشت الهيئة العامة للشباب والثقافة، آليات تشكيل مجلس شبابي لبلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع وزارة الحكم المحلي، للنهوض بواقع الشباب الفلسطيني وتعزيز المشاركة المجتمعية لشريحة الشباب.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع المدير العام للشباب في الهيئة الأستاذ جمال العقيلي، مع رئيس بلدية بيت لاهيا المهندس علاء العطار، بحضور مدير دائرة التطوع في الهيئة الأستاذ خالد بحور، وممثل المراكز الشبابية في شمال غزة الأستاذ جهاد أحمد.

وأكد العقيلي أن تشكيل المجالس الشبابية للهيئات المحلية يُعد نقلة نوعية في العمل الحكومي بغزة لتعزيز دور الشباب ودعم مشاركتهم المجتمعية وتمكينهم من أداء دور مهم في صناعة القرارات ورسم السياسات العامة.

وأشار إلى أن المجلس يهدف إلى ضمان حق الشباب في خدمة المجتمع المحلي من خلال التعبير عن الآراء الفاعلة والمبادرات الإيجابية لتنمية الهيئة المحلية تطبيقًا لمبدأ الشراكة المجتمعية.

ولفت إلى أنه سيتم تشكيل مجلس شبابي لعدد (25) هيئة محلية في قطاع غزة.