"الشباب والثقافة" تبحث تعاونها مع "الحكم المحلي" لتنفيذ مشاريع ثقافية

غزة- الرأي

بحثت الهيئة العامة للشباب والثقافة سُبل تعزيز التعاون المشترك مع وزارة الحكم المحلي، لتنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة، للنهوض بالعمل الشبابي والثقافي في قطاع غزة، والارتقاء بالخدمات الثقافية والاجتماعية التي تقدمها البلديات.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد من وزارة الحكم المحلي يترأسه وكيل الوزارة المهندس سمير مطير، لمقر الهيئة بمدينة غزة، حيث كان في استقبالهم رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، والمدير العام للشؤون المالية والإدارية الأستاذ أحمد المشهراوي، إضافة إلى أعضاء المجلس الاستشاري للهيئة الأستاذ يسري درويش، والدكتور كمال غنيم، والأستاذ مفيد أبو شمالة.

ورحب محيسن بالوفد الزائر، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية بما يسهم في تجويد العمل الحكومي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مجالات التعاون بين الهيئة العامة للشباب والثقافة ووزارة الحكم المحلي متعددة.

وأكد محيسن أن الهيئة تسعى للارتقاء بالعمل الشبابي في قطاع غزة، وإثراء المشهد الثقافي الفلسطيني، وإتاحة الفرص لتعزيز الدور التنموي والاجتماعي للثقافة، وتوطيد الهوية الثقافية الفلسطينية.

من جانبه، أشار مطير إلى أن وزارة الحكم المحلي تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعي الشباب والثقافة، لافتًا إلى أنها تسعى بالتعاون والتنسيق مع الهيئة لتشكيل مجالس استشارية شبابية للبلديات ليكون لها دور مهم في وضع الخطط والسياسات العامة، وتقديم رؤيتها حول احتياجات فئة الشباب والمشاركة الفاعلة في لجان المساءلة المجتمعية.

وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل تنفيذ عدة مشاريع مشتركة أهمها مشروع مدينة الثقافة الفلسطينية، وتم الاتفاق على التنسيق الكامل بين الهيئة والوزارة في مجال العمل الشبابي والثقافي، وتشكيل لجنة ثقافية مشتركة بين الجانبين تضم ممثلين عن كافة بلديات قطاع غزة.

يذكر أن الهيئة العامة للشباب والثقافة ووزارة الحكم المحلي نظمتا مطلع شهر ديسمبر الحالي حملة تطوعية مجتمعية بعنوان: "بيدنا غزة جميلة" بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، واستمرت لمدة أسبوع وتخللها فعاليات وأنشطة تطوعية في كافة محافظات قطاع غزة.