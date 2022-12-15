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فوز الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بالبطولة

التعليم تختتم بطولة كرة القدم المركزية لطلبة الجامعات على مستوى القطاع

15 كانون أول / ديسمبر 2022 01:47

التعليم تختتم بطولة كرة القدم المركزية لطلبة الجامعات على مستوى القطاع
التعليم تختتم بطولة كرة القدم المركزية لطلبة الجامعات على مستوى القطاع

غزة- الرأي
اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي بطولة كرة القدم المركزية لطلبة الجامعات والكليات على مستوى قطاع غزة للعام 2022، وذلك على ملعب الجامعة الإسلامية المُعشب بمدينة غزة.

وفاز في البطولة فريق الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بركلات الترجيح على فريق الجامعة الإسلامية.

وشارك في حفل الاختتام د. علي أبو سعدة مدير عام التعليم الجامعي بالوزارة، ود ناصر فرحات رئيس الجامعة الإسلامية بغزة، ود. سعيد الزبدة عميد الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، و خالد عدوان مدير دائرة الشؤون والخدمات الطلابية بالوزارة، وخالد الجرجاوي رئيس قسم النشاطات الطلابية بالوزارة، وحسن هنية رئيس قسم التوجيه والإرشاد، و بكر مرتجى رئيس قسم النشاط الرياضي، وحضور وممثلين  عن الجامعات والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والشرطة الفلسطينية ووزارة الصحة.

وأبرق أبو سعدة التهنئة لفريق الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لفوزه بالبطولة، و الشكر والتقدير للفرق والطلبة المشاركين. وجميع من ساهم في إنجاح البطولة.

و أكد أبو سعدة أن هذا النشاط يأتي ضمن برامج الوزارة الهادفة لتنمية قدرات ومهارات طلبة الجامعات في المجال الرياضي وخاصة كرة القدم، إضافة إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية.

وخلال اللقاء قدّمت الجامعات الشكر والتقدير لوزارة التعليم على تنظيم مثل هذه البطولات الرياضية المتميزة.

التعليم تختتم بطولة كرة القدم المركزية لطلبة الجامعات على مستوى القطاع 319988519_1542644389493295_1858617872834851455_n 319126777_690249586150783_770262549979902453_n 319885590_1217983205808117_1613412521573730534_n
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