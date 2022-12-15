العلاقات العامة بشرطة رفح تُطلق مبادرةً بعنوان "شكراً شرطة المرور"

رفح- الرأي

نظمت دائرة العلاقات العامة والاعلام في شرطة محافظة رفح حملةً وطنية لدعم جهود الشرطة في محافظات قطاع غزة تحت عنوان " شكراً شرطة المرور ", وذلك تقديراً ودعماً لجهودها في حفظ أمن المواطنين .

وانطلقت فعاليات المبادرة صباح اليوم الخميس تزامناً مع إطلاق وسمٍ يحمل اسم "#شكرا_ شرطة_المرور" عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت.

وشارك في المبادرة نائب مدير شرطة محافظة رفح العقيد علاء ابو شمالة و مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بشرطة رفح العقيد حجاج الجبالى, ولفيف من ضباط إدارات شرطة المحافظة برفح .

وقال العقيد حجاج الجبالى:"إن إطلاق المبادرة جاءت لتشكيل حالة من الدعم الشعبي لأفراد الشرطة الفلسطينية ولتعزيز جهودهم المتواصلة في حفظ أمن وأمان شعبنا" .

من جانبه أوضح نائب مدير شرطة محافظة رفح العقيد علاء أبو شمالة أن المبادرة هدفت إلى تشكيل وتعزيز حاضنة وطنية لعناصر الشرطة وتعبيراً عن الشكر والامتنان لهم إزاء ما يقومون به من جهدٍ كبير في سبيل حفظ الجبهة الداخلية والسلم المجتمعي.

وتخلل المبادرة تقديم هديا رمزية لأفراد الشرطة المُنتشرين على المفترقات الرئيسية وسط مدينة رفح ,قدّم خلالها العقيد الجبالي الشكر والتقدير لدائرة شرطة المرور بمحافظة رفح و لضباط وصف ضباط وأفراد شرطة المرور تقديرا ً للجهد الذي يبذلونه لحماية أرواح المواطنين.