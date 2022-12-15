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بلدية دير البلح تلتقي مع وفدي من مدرسة المنفلوطي وعبد الكريم العكلوك

15 كانون أول / ديسمبر 2022 02:20

الوسطى- الرأي

التقى رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو وفد من إدارة مدرسة المنفلوطي الثانوية للبنين، وأعضاء البرلمان الطلابي لمدرسة عبد الكريم العكلوك الثانوية في إطار تعزيز العلاقات مع المؤسسات التعليمية من ناحية، والاطلاع على الخدمات المقدمة من ناحية أخرى.

ورحب رئيس البلدية بهذه الزيارات الهادفة إلى تبادل الأفكار والاطلاع على الاحتياجات المدرسية التي يمكن أن تقدمها البلدية وتساهم في خلق بيئة مدرسية، وأضاف: نقدم ما في وسعنا لدعم المؤسسات التعليمية وفق ما يتوفر لدينا من إمكانات، مستعرضاً بعض من الأعمال والخدمات المقدمة.

وتم الحديث عن المشاريع التي تم تنفيذها على مدار العام في مناطق المدينة في مجال المياه والصرف الصحي والبنية التحتية، موضحاً أن البلدية تضع في أولوياتها المشاريع التي تعد مطلب واحتياج للسكان وتتناسب مع معايير اختيار المشاريع التي تقوم الجهات المانحة بوضعها.

واستمع رئيس البلدية إلى العديد من المطالبات ووعد بدراستها والعمل على تلبيتها

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