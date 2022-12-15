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خلال زيارته للمديرية و عدد من مدارسها

التعليم يشيد بالمبادرات والإنجازات بمديرية تعليم شرق غزة

15 كانون أول / ديسمبر 2022 02:20

التعليم يشيد بالمبادرات والإنجازات بمديرية تعليم شرق غزة
التعليم يشيد بالمبادرات والإنجازات بمديرية تعليم شرق غزة

غزة- الرأي
أشاد د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، بالمبادرات والإنجازات التعليمية في مديرية التربية والتعليم شرق غزة.

جاء ذلك، خلال زيارته التفقدية للمديرية وعدد من المدارس التابعة لها بمرافقة أحمد النجار مديرعام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، عبد الحليم صباح مدير مكتب الوكيل، وسامي جاد الله رئيس قسم الصحافة والإعلام، حيث كان في استقبالهم مازن نور الدين مدير التربية والتعليم، د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية وعدد من رؤساء الأقسام و عدد من أعضاء المجلس الأعلى لأولياء الأمور.

واستهل د. ثابت جولته بزيارة لمركز التدريب التابع للمديرية حيث اطلع على مبادرة "كن إيجابيا واصنع التغيير" التي أطلقتها أ.حنان زقوت رئيس القسم كما واطلع على مبادرة "أقرأ وأستمتع وأتعلم "التي أطلقتها المعلمة نسرين فرحات من مدرسة التفاح الأساسية للبنات.

كما واطلع أيضاً على بعض أعمال وإنجازات الطالب أحمد الزعبوط من مدرسة الأوقاف الشرعية للبنين، هذا وشملت الزيارة مدرسة بدر الأساسية " ب" للبنات حيث قامت مديرة المدرسة نسرين عيد باطلاع وكيل الوزارة و الوفد المرافق على بعض المبادرات التي أطلقتها المدرسة هذا الى جانب اطلاعه على مبادرة "دروب الحقيقة" التي أطلقتها مدرسة فهمي الجرجاوي الثانوية للبنات هذا و اختتم د. ثابت جولته بزيارة لمدرسة العباس بن عبد المطلب الأساسية "ب" للبنات حيث أطلع على معرض  أكاليل الذي نظمته المدرسة منذ أيام. 

وأوضح ثابت، أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على المبادرات النوعية والمميزة التي تُنفذ في الميدان، ولتحفيز وتشجيع المتميزين وتكريم المبادرين ونرسل رسالة بأن الميدان التربوي مليء بالمبدعين والمبادرين والأعمال الإبداعية التي تنفذ بكل إخلاص وعطاء متميز. 

بدوره أشاد نور الدين بجهود وكيل الوزارة وحرصه واهتمامه على متابعة الميدان وتشجيع المبادرين.

التعليم يشيد بالمبادرات والإنجازات بمديرية تعليم شرق غزة 319518094_1623265818086659_8779123954908315613_n 319554027_925931938784703_7228247389598364514_n 319668705_1364255541019935_7375828268957265625_n 319365738_453583930313630_4984856545785014860_n
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