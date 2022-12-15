التعليم يشيد بالمبادرات والإنجازات بمديرية تعليم شرق غزة

غزة- الرأي

أشاد د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، بالمبادرات والإنجازات التعليمية في مديرية التربية والتعليم شرق غزة.

جاء ذلك، خلال زيارته التفقدية للمديرية وعدد من المدارس التابعة لها بمرافقة أحمد النجار مديرعام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، عبد الحليم صباح مدير مكتب الوكيل، وسامي جاد الله رئيس قسم الصحافة والإعلام، حيث كان في استقبالهم مازن نور الدين مدير التربية والتعليم، د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية وعدد من رؤساء الأقسام و عدد من أعضاء المجلس الأعلى لأولياء الأمور.

واستهل د. ثابت جولته بزيارة لمركز التدريب التابع للمديرية حيث اطلع على مبادرة "كن إيجابيا واصنع التغيير" التي أطلقتها أ.حنان زقوت رئيس القسم كما واطلع على مبادرة "أقرأ وأستمتع وأتعلم "التي أطلقتها المعلمة نسرين فرحات من مدرسة التفاح الأساسية للبنات.

كما واطلع أيضاً على بعض أعمال وإنجازات الطالب أحمد الزعبوط من مدرسة الأوقاف الشرعية للبنين، هذا وشملت الزيارة مدرسة بدر الأساسية " ب" للبنات حيث قامت مديرة المدرسة نسرين عيد باطلاع وكيل الوزارة و الوفد المرافق على بعض المبادرات التي أطلقتها المدرسة هذا الى جانب اطلاعه على مبادرة "دروب الحقيقة" التي أطلقتها مدرسة فهمي الجرجاوي الثانوية للبنات هذا و اختتم د. ثابت جولته بزيارة لمدرسة العباس بن عبد المطلب الأساسية "ب" للبنات حيث أطلع على معرض أكاليل الذي نظمته المدرسة منذ أيام.

وأوضح ثابت، أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على المبادرات النوعية والمميزة التي تُنفذ في الميدان، ولتحفيز وتشجيع المتميزين وتكريم المبادرين ونرسل رسالة بأن الميدان التربوي مليء بالمبدعين والمبادرين والأعمال الإبداعية التي تنفذ بكل إخلاص وعطاء متميز.

بدوره أشاد نور الدين بجهود وكيل الوزارة وحرصه واهتمامه على متابعة الميدان وتشجيع المبادرين.