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متابعة العمل الحكومي تنعى القائد الوطني سليم الزعنون

15 كانون أول / ديسمبر 2022 03:24

الرحل سليم الزعنون
الرحل سليم الزعنون

غزة – الرأي:

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، رئيس المجلس الوطني السابق، القائد الوطني سليم الزعنون "أبو الأديب"، الذي توفي الليلة الماضية في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز (89 عاماً).

وقالت اللجنة: "لقد مثّل الفقيد بمسيرته النضالية الطويلة في صفوف الثورة الفلسطينية نموذجاً في العطاء خدمة لشعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية".

وأضافت "كان الفقيد له إسهامات ثقافية في مجالات عديدة كالأدب والشعر، وكان صاحب سيرة عطرة يشهد بها الجميع".

وتقدم اللجنة لأسرته وآل الزعنون وحركة فتح وشعبنا بالتعزية الحارة، سائلة المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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