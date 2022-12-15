وزارة العمل.. رحلة إنجاز توثقها الأرقام خلال عامين

غزة – الرأي:

شهدت الفترة الواقعة بين نوفمبر 2020 حتى نوفمبر 2022، إنجازات ملموسة لوزارة العمل في قطاع غزة، استهدفت كافة القطاعات المختلفة.

وتأتي تلك الإنجازات التي توثقها الأرقام والإحصائيات رغم ما يعيشه قطاع غزة من حصار إسرائيلي مطبق وضعف في الإمكانيات والموارد.

وأطلقت الوزارة خلال الفترة المذكورة 62 برنامج تشغيل مؤقت بواقع 37.366 فرصة عمل، كما استفاد 4.788 شخصاً من دورات مختلفة في 18 تخصصاً.

كما تم عقد 65 دورة تدريبة لتطوير الموظفين بواقع 615 موظفاً، فيما تم تعويض 771 عاملاً متضرر تم بقيمة 62.506.105 شيكل، كما استفاد 81.850 شخصاً من تعويضات كورونا بقيمة 8.520.000 شيكل.

وصرفت الوزارة 2.499 مساعدة عمالية طارئة بقيمة 1.993.600 دولار، كما استفاد 90.000 شخصاً من خدمات التأمين الصحي بقيمة 27 مليون شيكل.

وجرى إنشاء 7 أقسام مهنية وتطويرها، فيما تم اعتماد 5.357 شهادة مهنية وترخيص لعدد 70 مركزاً مهنياً، وإجراء 22.303 زيارة تفتيشية على 10.000 منشأة.

وقدمت الوزارة 3473 استشارة قانونية لجهات مختلفة، وصادقت على 43 مشروع تعاوني بقيمة 5.754.583 شيكل، وتابعت 1.959 شكوى عمالية،

كما تم إنجاز 1.278 مخالصة عمالية بقيمة 7.136.690 شيكل، 20 مشروع تطوير وتنمية وتمكين بقيمة 1.600.000 دولار، إضافة لتسجيل 138.858 عاملاً لتصاريح العمل.