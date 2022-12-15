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"الدعليس" يلتقي ويكرم العلاقات العامة والإعلام في الحكومة

15 كانون أول / ديسمبر 2022 05:47

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة – الرأي:

كرم رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، اليوم الخميس، دوائر العلاقات العامة والإعلام في المؤسسات الحكومية.

وتقدم "الدعليس" خلال لقائه بموظفي تلك الدوائر بالتهنئة لهم بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد، مؤكداً أهمية عملهم في الأداء الحكومي.

واستمع رئيس متابعة العمل الحكومي لمداخلات من الموظفين حول مقترحات وقضايا متعلقة بعملهم خلال الفترة الماضية والاستعدادات للمستقبل.

بدوره، رحب رئيس المكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف بـ"الدعليس"، مبيناً حرص لجنة المتابعة الحكومية على دعم دوائر الإعلام والعلاقات العامة.

 

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