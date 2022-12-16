أوزيل: المغرب صنع التاريخ بعروضه الرائعة



أبدى الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل، إعجابه بالمستوى الذي قدمه المنتخب المغربي في مونديال قطر.



وحقق منتخب الأسود إنجازا كبيرا باعتباره أول منتخب عربي وإفريقي يصل للمربع الذهبي في المونديال، وقد خسر أمام فرنسا 2-0، أمس الأربعاء.



وأكد أوزيل على حسابه الشخصي بتويتر: "المغرب صنع التاريخ بعروضه الرائعة، لقد حاول بكل إمكانيته في المباراة أمام فرنسا".



وطالب المنتخب المغربي بألا يخجل، مما قدمه أمام إنجازه التاريخي، مشيرا إلى أنه كان رائعا، وأنه جعل كل المغاربة فخورين بلاعبيهم.

وكان أوزيل من بين النجوم الذين تابعوا المباراة في ملعب البيت.

وسيواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي يوم السبت المقبل لتحديد صاحب المركز الثالث في مونديال قطر.

واستهل منتخب المغرب مشواره في كأس العالم بالتعادل السلبي مع كرواتيا، وفاز على بلجيكا 2-0 وكندا 2-1، وتصدر مجموعته ب7 نقاط.

وفاز في ثمن النهائي على إسبانيا بركلات الترجيح (3-0) بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي، وفاز في ربع النهائي على البرتغال 1-0، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام فرنسا 2-0.

