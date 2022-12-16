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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

الفرق؟.. بين تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

16 كانون أول / ديسمبر 2022 06:47

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تشير تقنية المعلومات، إلى أي شيء يتعلق بتكنولوجيا الحوسبة التي تستخدمها الشركات لضمان عمل أقسامها بسلاسة، ويساعد الأعمال التجارية ويمكّن المؤسسات من العمل بشكل أكثر فعالية وكفاءة بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية.
 
وتشير تقنية الاتصال، إلى أي شيء يستخدم لمعالجة المعلومات وإيصالها التي تمكن الحوسبة الحديثة، حيث  إنه يشير ببساطة إلى نقل الرسائل من مكان إلى آخر بين الأشخاص أو الآلات باستخدام التكنولوجيا، ويوفر المزيد من الفرص للتواصل والتعاونوفيما يلى الفرق بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات:

تكنولوجيا المعلومات:

تقوم بشكل عام بتصميم وصيانة أنظمة المعلومات القائمة على الكمبيوتر.

إنه يستخدم الكمبيوتر ببساطة لتخزين واسترجاع ونقل ومعالجة البيانات أو المعلومات.
 
يشمل عمليات وأنظمة التعلم والتعليم، وأجهزة وبرامج الكمبيوتر ، والهواتف ، وأجهزة الفيديو ، وما إلى ذلك.
 
يساعد الأشخاص على البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الشؤون المالية باستخدام جداول البيانات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، وما إلى ذلك.
 
الغرض الرئيسي منه هو تنفيذ العمل وتحقيق الهدف داخل المنظمة التي بدورها ستعمل على تحسين الإنتاجية والكفاءة.
 
يتعلق الأمر بكيفية عمل أجهزة الكمبيوتر وما يمكنها فعله.
 
يشتمل مكونه على أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والمستودعات والموارد البشرية والإجراءات والاتصالات.
 
يساعد الأعمال بعدة طرق مثل خفض التكاليف، وتحسين الاتصال، وتبسيط الاتصال  وتسهيل التفكير الاستراتيجي ، والقضاء على النفايات ، وما إلى ذلك.
 

تكنولوجيا الاتصالات:

بشكل عام  يصمم ويحافظ على أنظمة الاتصال الفنية.
 
ببساطة ينقل الرسائل بين الأشخاص أو الآلات باستخدام التكنولوجيا.
 
تشمل أجهزة الكمبيوتر والهواتف وأجهزة الراديو والهواتف المحمولة وأنظمة الأقمار الصناعية وغيرها من الأجهزة.
 
يساعد في اتخاذ القرار وحل المشكلات والتحكم في الآلات.
 
الغرض الرئيسي منه هو جعل تبادل الأفكار والمعلومات أكثر كفاءة وأسهل بحيث يمكن للمرء مشاركة المعلومات بسرعة، وتوفير الوقت والمال باستخدام التكنولوجيا للتواصل.
 
الأمر كله يتعلق بتسهيل التواصل بين الناس.
 
يساعد الأعمال بعدة طرق مثل تسهيل التواصل مع العمال عن بُعد، وطريقة اتصال سريعة أثناء حالات الطوارئ، ويمكن للمرء التواصل من أي مكان في العالم، وما إلى ذلك.
 
 

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