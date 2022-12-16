تعليم شرق غزة يختتم بطولة تنس الطاولة للمرحلتين الأساسية والثانوية "بنين"

غزة-الراي

اختتم قسم الأنشطة الطلابية بمديرية التربية والتعليم شرق غزة، بطولة تنس الطاولة للمرحلتين الأساسية والثانوية "بنين"، والتي أقيمت في الصالة الرياضية بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين.

وحضر اختتام البطولة أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، أ. محمد الشنطي مسير قسم العلاقات العامة , أ. محمد خير الله مشرف التربية الرياضية، أ. زهير الخطيب من قسم الأنشطة الطلابية ، أ. جميل الحرازين مدير مدرسة جمال عبد الناصر، أ.نبيل سرحان مدير مدرسة الامام الشافعي الأساسية للبنين، أ. سامح المسلاتي مدير مدرسة شهداء الشجاعية الثانوية للبنين الى جانب لجنة التحكيم .

وهنأ أ. نور الدين الفرق الفائزة في البطولة موضحاً أن مديريته تولي اهتماماً كبيراً لهذه البطولات وكافة الأنشطة والمسابقات التي تنظمها المديرية، هذا وتوجه مدير التربية والتعليم بالشكر الجزيل لحكام البطولة ولمدرسة جمال عبد الناصر لاستضافتها وتهيئتها للمناخ المناسب لإجراء البطولة.

بدوره أكد أ. خير الله أن البطولة شهدت تنافساً شديداً بين الفرق مشيداً بالروح الرياضية التي تمتعت بها الفرق مبيناً أن النتائج جاءت على النحو التالي: على صعيد المرحلة الأساسية من الصفوف"7/8/"9 فقد حصلت مدرسة الامام الشافعي الأساسية للبنين على المركز الأول فيما حصلت مدرسة أسعد الصفطاوي الأساسية "أ" على المركز الثاني.

أما على صعيد الصف العاشر فقد حصلت مدرسة شهداء الشجاعية الثانوية للبنين على المركز الأول و حصلت مدرسة حطين الأساسية ":أ" على المركز الثاني.

وعلى صعيد المرحلة الثانوية فقد حصلت مدرسة شهداء الشجاعية الثانوية للبنين على المركز الأول فيما كان المركز الثاني من نصيب مدرسة يافا الثانوية للبنين.

