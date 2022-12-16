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أوقفت ثمانية مشتبهين

"المكافحة" تضبط 406 فرش حشيش بمهمتين منفصلتين براً وبحراً

16 كانون أول / ديسمبر 2022 07:52

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غزة-الراي

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، مساء الخميس، ضبطها كمية كبيرة من الحشيش في مهمتين منفصلتين وسط القطاع وعبر البحر.

وقالت المكافحة، في تصريح مقتضب، إنها تمكنت، من ضبط 406 فروش حشيش في مهمتين منفصلتين، استغرقتا عدة أيام من التحري والمتابعة عبر الحدود البحرية وداخل أرض زراعية وسط القطاع.

وفي التفاصيل، أفادت المكافحة بورود معلومات عن إخفاء كمية من الحشيش داخل أرض زراعية شرقي دير البلح وسط القطاع، تمهيداً لترويجها.

وأضافت أنها قامت بالتحري وجمع المعلومات اللازمة، حيث تم تفتيش الأرض وضبط 191 فرش حشيش، وتوقيف ستة أشخاص مشتبه بتورطهم في الواقعة.

وفي المهمة الأخرى، قالت المكافحة إنها أحبطت تهريب 215 فرش حشيش لدى محاولة تهريبها عبر البحر، وذلك بالتعاون مع إدارة الشرطة البحرية وشرطة محافظة رفح.

وأشارت إلى أنه تم توقيف اثنين مشتبه بهما في المهمة.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أنها أحالت جميع الموقوفين والمضبوطات إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشددت على مواصلة جهودها الحثيثة في متابعة مهربي المخدرات ومروجيها، ومحاصرة هذه الآفة بجميع الوسائل لحماية المجتمع الفلسطيني من أخطارها.

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