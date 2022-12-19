استاد 974 ملعب فريد وعلامة فارقة التي صنع من الحاويات

تم تصميم الملعب من قبل شركة الهندسة المعمارية الإسبانية وتم بناؤه باستخدام ما مجموعه 974 حاوية شحن -وهو رقم المفتاح الدولي لدولة قطر-، وذلك للحصول على شهادة الخمس نجوم (GSAS) في تقييم الاستدامة العالمي لتصميمه وبناءه، وذلك وفقًا لما صرحت به اللجنة العليا لكأس العالم FIFA قطر 2022.

ويُعدّ تصنيف (GSAS) شهادة تُمنح للمباني الخضراء الموجودة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك للبناء والتصميم والعمليات المرافقة، إن أعلى تصنيف يمكن تحقيقه هو تصنيف ستة نجوم.

يوجد منصّات امتياز وسلالم وحمامات ضمن هذه الحاويات الفولاذية، ويُعدّ ذو مُخطّط مُبتكر يمكن الرجوع إليه مستقبلاً لتصميم استادات أكثر استدامة بيئية وذلك وفق تصريح من اللجنة العليا لكأس العالم.

تم بناء الملعب باستخدام حاويات الشحن وعناصر فولاذية معيارية ليُصبح أحد أكثر الاستادات تميزًا في كأس العالم 2022، حيث اُستخدم 974 حاوية شحن لبناء الاستاد الذي يبعُد عن وسط مدينة الدوحة سبعة كيلومترات أي ما يُعادل أربعة أميال.

من الأسباب الأخرى المتعلقة بتسمية الاستاد أن 974 هو رمز الاتصال الدولي لدولة قطر.

يُعد استاد قطر 974 أول ملعب كرة قدم يمكن تفكيكه بالكامل في التزام بتحقيق الاستدامة البيئية من دولة قطر التي تستضيف مونديال 2022.

يأتي الملعب المؤقّت الأوّل من نوعه في تاريخ كرة القدم بتصميم فريد ومُميّز، حيث اُستخدم حاويات الشحن المُعاد توجيهها والفولاذ المعياري في بنائه.

تجدر الإشارة إلى أنّه سيستضيف سبع مباريات في مونديال 2022 على الرغم من أنه ملعب مؤقت وتبلغ سعته التقديرية 40 ألف متفرج.

يوفر الاستاد سهولة وصول الفرق والجماهير لقربه من مطار حمد والذي يبعد عنه عدة كيلومترات، حيث يُعدّ أول ملعب يراه الجمهور عند وصولهم لمدينة الدوحة.

يضم الملعب صالات طعام، وغرف انتظار، ودورات المياه، وغرف تغيير الملابس كل ذلك عبر الحاويات، والتي سيتم تفكيكها بعد إنتهاء البطولة وإعادة توجيهها واستعمالها.