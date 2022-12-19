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الاحتلال يفرض قيوداً على دخول المصلين للأقصى

19 كانون أول / ديسمبر 2022 08:55

القدس المحتلة - الرأي:

فرضت قوات الاحتلال قيوداً على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين في ثاني أيام ما يسمى عيد "الأنوار" العبري.

وسبق اقتحامات المستوطنين، اقتحام قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، ساحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين وحراسة مسار الاقتحامات.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل القدس القديمة منذ ساعات الفجر الأولى، ومنعت الأهالي من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر في رحابه، تمهيدا لتأمين اقتحامات المستوطنين، كما نشرت الحواجز العسكرية في السوق وعلى الطرقات المؤدية لأبواب الأقصى.

وكانت جماعات يهودية على رأسها المتطرف بن غفير، قد دعت لاقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى، لمناسبة عيد "الأنوار" اليهودي، الذي بدأ أمس الأحد، ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ورداً على منظمات الهيكل المزعوم وغلاة المتطرفين، أطلقت دعوات مقدسية وفصائلية للرباط في المسجد الأقصىطيلة أيام عيد الانوار الثمانية.

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