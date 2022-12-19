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منتخب الأرجنتين يتوج بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر

19 كانون أول / ديسمبر 2022 09:29

منتخب الأرجنتين يتوج بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر
منتخب الأرجنتين يتوج بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر

أحرز منتخب الأرجنتين لقب بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022" بعد فوزه مساء اليوم (الأحد) على منتخب فرنسا بركلات الترجيح في نهائي البطولة.

وفي مباراة ماراثونية مثيرة على استاد لوسيل المونديالي وأمام 88966 متفرجا، استهل منتخب الأرجنتين التسجيل في الدقيقة 23 من ضربة جزاء سددها نجم المنتخب وقائد الفريق ليونيل ميسي، ثم عزز أنخيل دي ماريا التقدم لمنتخب بلاده بهدف في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

لكن المنتخب الفرنسي تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 80 سددها لاعب المنتخب كيليان مبابي مقلصا الفارق لصالح "الديوك"، ثم عادل مبابي النتيجة بهدف آخر في الدقيقة 81 من زمن المباراة لينتهي الوقت الأصلي بتعادل الفريقين.


واتجهت المباراة لشوطين إضافيين حيث سجل ميسي هدفا ثالثا لمنتخب بلاده في الدقيقة 108، غير أن "الديوك" عادلوا النتيجة مرة أخرى من ضربة جزاء في الدقيقة 118 حملت توقيع مبابي أيضا.


واحتكم اللقاء لركلات الترجيح التي ابتسمت لراقصي التانغو بنتيجة 4-2 بعد أن تألق الحارس إيميليانو مارتينيز في صد ركلتين للاعبي فرنسا، فيما تمكن ميسي ورفاقه من تسجيل أربع ركلات ضمنت للأرجنتين التتويج بلقب بطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها وبعد مرور 36 عاما.

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