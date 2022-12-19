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حفل ختامي مهيب في نهائي كأس العالم قطر 2022

19 كانون أول / ديسمبر 2022 09:35

حفل ختامي مهيب في نهائي كأس العالم قطر 2022
حفل ختامي مهيب في نهائي كأس العالم قطر 2022

أقامت اللجنة المنظمة لكأس العالم قطر 2022، الحفل الختامي للمونديال وحفل نهائي مباراة البطولة، على ملعب "لوسيل" الذي يحتضن مباراة الأرجنتين وفرنسا، في فعاليات شهدت العديد من الفقرات والعروض الفنية.

ولم تغب فلسطين منذ بدء مونديال قطر حتى اليوم، إذ ألقى الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي قصيدة "عين الرضى" في حفل ختام البطولة، مرتديًا الكوفية الفلسطينية.

وبدأ الحفل الختامي، باستعراض رائع على شكل البحر وارتباط قطر بعالم البحار عبر تاريخها، حيث ألقى الضوء على هذا العالم المميز.

وشهد الحفل توليفة موسيقية من الأغاني الرسمية للبطولة، والتي قدمت مباشرة أمام الجماهير حيث تقدمها دافيدو وعايشة بأغنية "هيا هيا"، بينما قدم أوزونا وجيمس أغنية "أرحبو"، بالإضافة إلى الفريق النسائي الكامل لأغنية Light the Sky المكون من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال.

ورفع الأفراد المشاركون في حفل الافتتاح مجموعة من الكرات التي حملت أعلام 32 دولة مشاركة في مونديال قطر. وشهدت قطر التي تستضيف كأس العالم 2022 اهتماما منقطع النظير وبروزا قويا لفلسطين في أجواء المونديال، منذ انطلاقه يوم 20 نوفمبر الماضي، حتى النهاية اليوم.

ولا تكاد مباراة أو حدث أو فعالية تشجيعية إلا وتواجد فيها علم فلسطين رغم أن منتخبنا الوطني لا يشارك في منافسات البطولة، إذ اعتبر الجميع أن فلسطين الفائز الأكبر في المونديال.

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