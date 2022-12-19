التعادل سيد الموقف في الدرجة الثانية وفوز الزيتون والعودة على الشمس والمُصَدر

انتهت مباريات الأمس في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم الثلاث في الفرعين بنتيجة التعادل لكلا الطرفين، ففي فرع غزة والشمال التي دخلت الأسبوع التاسع، تعادل الزيتون والرضوان بنتيجة 1-1، على ملعب بيت حانون البلديّ، أمّا في فرع الوسطى والجنوب التي دخلت أسبوعها الحادي عشر، فقد تعادل شباب معن والرُّباط على ملعب خانيونس البلديّ، سلباً، كما تعادل خدمات المغازيّ وجماعي رفح على ملعب الشهيد محمّد سلباً.

وشهدت المباريات فوز خدمات جباليا على الوفاق، بنتيجة 2-1 على ملعب الشمال البلديّ، والتفاح على شباب المغراقة، بنتيجة 3-1 على ملعب فلسطين الدوليّ. واتحاد دير البلح على الصلاح، بنتيجة 1-صفر على ملعب دير البلح، والاستقلال على القادسية، بنتيجة 2-1 على ملعب رفح البلديّ.

الدرجة الثالثة

وفي افتتاح دوري الدرجة الثالثة في الأسبوع الثّاني في فرع "غزة والشمال"، فاز شباب الزيتون على الشمس، بنتيجة 1-صفر على ملعب بيت لاهيا، أمّا في فرع الوسطى والجنوب، ففاز العودة على المصدر 2-1 على ملعب رفح البلديّ.

مباريات الأحد

وتستكمل المباريات اليوم الأحد في الدرجة الثالثة، ففي فرع غزة والشمال يلتقي الجزيرة اتحاد جباليا على ملعب بيت لاهيا، والمشتل والسّلام على ملعب بيت حانون البلديّ، والشافعي والترابط على ملعب رفح البلديّ، وأهلي البريج والعطاء على ملعب خانيونس البلديّ، ووفي فرع "الوسطى والجنوب" العودة والمصدر على ملعب رفح.