تعليم شمال غزة يختتم دورة في الإسعافات الأولية لمعلمات التربية الرياضية

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم – شمال غزة (قسميْ الإشراف التربوي والصحة المدرسية) وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، دورة في الإسعافات الأولية لمعلمات التربية الرياضية بمدارس المديرية.

وحضر اختتام الدورة مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الإدارية أ. أحمد أبو هربيد، ورئيس قسم الصحة المدرسية د. ميسرة أبو عوكل، ورئيس قسم الإشراف والتأهيل التربوي أ. محمد أبو ندى، ومشرفة التربية الرياضية أ. أمل أبو فول، ورئيس شعبة الصحة المدرسية د. صباح أبو شرخ، ومدرب الدورة ضابط الإسعاف محمد المقيد.

ورحب أ. صالحة بالحضور كافة، مهنئاً المعلمات المشاركات لتجاوزهن الدورة، حيث كنّ مثالاً يحتذى في الالتزام والانضباط.

وأكد أن هذه الدورة تكتسب أهمية كبيرة لمعلمات التربية الرياضية، مشدداً على ضرورة أن يمتلك معلمو التربية الرياضية ولو الحد الأدنى من المهارات اللازمة للإسعافات الأولية، خصوصاً أن معلم التربية الرياضية قد يتعرض لحالات تستدعي تدخل الإسعافات الأولية للطلبة خلال حصص التربية الرياضية، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة.

كما أشاد بالمدرب أ. المقيد الذي قدم المعلومات الوافية عن الإسعافات الأولية والتي يجب على الجميع أن يتمكن من اتقان مهاراتها لخدمة نفسه والمحيطين به.

كما وجّه أ. صالحة رسالة شكر للمدرب المقيد، ولجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ولقسم التدريب الذي أشرف على تنظيم هذه الدورة المهمة.

وفي نهاية الدورة التي استمرت على مدار (3) لقاءات، تم توزيع الشهادات على المعلمات المتدربات والبالغ عددهن (29) متدربة.

