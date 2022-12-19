"التوجيه السياسي" يفتتح دورة في القيادة لضباط كلية الرباط

غزة- الرأي

افتتحت هيئة التوجيه السياسي المعنوي بمحافظة خانيونس، بالتعاون مع كلية الرباط الجامعية دورة تدريبية بعنوان "القيادة مفاهيم ومهارات" بمشاركة 35 طالبًا من طلاب الكلية بواقع 18 ساعة تدريبية.

وحضر افتتاح الدورة مدير هيئة التوجيه السياسي بمحافظة خانيونس المقدم عبد الرؤوف عبد الغفور، وعدد من ضباط وكوادر الهيئة.

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين فيها القدرة على التخطيط والابتكار والتفكير الإستراتيجي، ومهارات التواصل والإقناع، واتخاذ القرارات من خلال تعريفهم بأساليب ممارسة القيادة الناجحة لتحقيق الأهداف.

وشملت الدورة على عدة محاور من بينها: القيادة في الإسلام، مهارات إدارية، القيادة الحديثة.