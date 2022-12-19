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وزارة العدل تشرف على انتخابات نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة

19 كانون أول / ديسمبر 2022 11:46

وزارة العدل تشرف على انتخابات نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة
وزارة العدل تشرف على انتخابات نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة

غزة-الرأي
أشرفت وزارة العدل مؤخراً على انتخابات نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة للدورة الانتخابية ٢٠٢٢-٢٠٢٥.

يأتي هذا بعد صدور قرار وزير العدل بتشكيل لجنة مؤقتة للدعوة لانتخابات اختيار مجلس إدارة جديد.

وأفاد أ.ناجي اللوح المساعد القانوني بدائرة النقابات والجمعيات بأن الوزارة كانت تتابع عمل اللجنة المؤقتة من بداية عملها إلى حين عقد الانتخابات، حيث تم تشكيل لجنة انتخابات من نقابة المحامين النظاميين.

وتم إشراف مباحث الذهب على متابعة العملية الانتخابية، حيث تم انتخابات النقيب بورقة مستقلة واختيار ٨ أعضاء لعضوية مجلس الإدارة.

وتعتبر دائرة النقابات والجمعيات التابعة للإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة جهة الاختصاص للإشراف على عمل النقابات وذلك بموجب قانون النقابات رقم (2) لسنة 2013.

وتقدم المجلس الفائز بالشكر للوزارة لمساهمتها بالرقابة على الانتخابات.

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