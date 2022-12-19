المستشار الحتة يحذر من سياسة إبعاد الفلسطينيين عن أرض الوطن

غزة- الرأي

حذّر وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة من سياسة الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد الفلسطينيين إلى خارج أرض الوطن، بإعلان الاحتلال اليوم إبعاد المحامي ابن مدينة القدس صلاح الحموري إلى فرنسا، معتبراً أن هذه السياسة خطيرة وتتجاوز كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تنص على حقوق الأسرى.

وقال المستشار الحتة، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يجد رادعاً دولياً واحداَ لوقف ممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، حيث يمارس القتل في كل لحظة، ويهدد حياة الأسرى الفلسطينيين والأسيرات في سجونه ويصادر الأراضي ليقيم المستوطنات وهو بذلك يتجاهل التنديدات الدولية كونها غير مجدية أو ملزمة له.

وأضاف أن عشرات الفلسطينيين تم إبعادهم قبل سنوات من مسقط رأسهم إلى قطاع غزة وإلى بعض الدول الأوربية، فَقَدَ الكثير منهم أحبائه فيما مرض وتوفي عداً منهم وهم يعانون الإبعاد ولا يجدون آذاناً صاغية توقف معاناتهم.

وأكد الحتة على أن الجميع مطالب بوقف جرائم الاحتلال المتواصلة لا سيما تلك التي تستهدف الإنسان الفلسطيني كالقتل والإبعاد ووقف جريمة إبعاد الحموري وإعادته للقدس وممارسة الضغط على الاحتلال لكبح جماح مستوطنيه الذين يتغولون على الفلسطينيين وأراضيهم.