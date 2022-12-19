وكالة الرأي الفلسطينية "الطبق الخيري" بقعة دمجت أمهات الأيتام برياديات المجتمع وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تُصدر إخطارًا لـ 23 مواطناً متعدياً على المشاريع الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع اللغة العربية ومديريات التعليم يحتفلون باليوم العالمي للغة العربية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة إحسان الأغا تنفذ فعالية أسبوع اللغة العربية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تسويق المشاريع بالعدل تبدأ أنشطتها بزيارة مؤسسة أمان ماليزيا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تطلق البرنامج الإرشادي للثانوية العامة طموح وكالة الرأي الفلسطينية حماس تلتقي "وينسلاند" وتحذر من تداعيات خطيرة لانتهاك الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تستعرض إنجازاتها خلال عامي 2020-2022م وكالة الرأي الفلسطينية حملة شعبية بغزة لتعزيز السلامة المدنية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة إم الفحم الثانوية للبنات
أخبار » الأخبار الحكومية

ويعتبرها تجاوزاً خطيراً للاتفاقات الدولية

المستشار الحتة يحذر من سياسة إبعاد الفلسطينيين عن أرض الوطن

19 كانون أول / ديسمبر 2022 11:51

المستشار الحتة يحذر من سياسة إبعاد الفلسطينيين عن أرض الوطن
المستشار الحتة يحذر من سياسة إبعاد الفلسطينيين عن أرض الوطن

غزة- الرأي
حذّر وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة من سياسة الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد الفلسطينيين إلى خارج أرض الوطن، بإعلان الاحتلال اليوم إبعاد المحامي ابن مدينة القدس صلاح الحموري إلى فرنسا، معتبراً أن هذه السياسة خطيرة وتتجاوز كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تنص على حقوق الأسرى.

وقال المستشار الحتة، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يجد رادعاً دولياً واحداَ لوقف ممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، حيث يمارس القتل في كل لحظة، ويهدد حياة الأسرى الفلسطينيين والأسيرات في سجونه ويصادر الأراضي ليقيم المستوطنات وهو بذلك يتجاهل التنديدات الدولية كونها غير مجدية أو ملزمة له.

وأضاف أن عشرات الفلسطينيين تم إبعادهم قبل سنوات من مسقط رأسهم إلى قطاع غزة وإلى بعض الدول الأوربية، فَقَدَ الكثير منهم أحبائه فيما مرض وتوفي عداً منهم وهم يعانون الإبعاد ولا يجدون آذاناً صاغية توقف معاناتهم.

وأكد الحتة على أن الجميع مطالب بوقف جرائم الاحتلال المتواصلة لا سيما تلك التي تستهدف الإنسان الفلسطيني كالقتل والإبعاد ووقف جريمة إبعاد الحموري وإعادته للقدس وممارسة الضغط على الاحتلال لكبح جماح مستوطنيه الذين يتغولون على الفلسطينيين وأراضيهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟