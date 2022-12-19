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بقيمة 14 ألف شيكل و2800 دولار

"الشرطة المجتمعية" تُنهي عدة خلافات مالـية في الوسطى

19 كانون أول / ديسمبر 2022 11:55

"الشرطة المجتمعية" تُنهي عدة خلافات مالـية في الوسطى

غزة-الرأي

أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة الوسطى 5 خلافات مالية خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 14 ألف و200 شيكل و2800 دولار، عبر أقسامها المنتشرة في المحافظة.

ونوه مدير دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة الوسطى المقدم إبراهيم موسى إلى أن القضايا المالية المذكورة تنوعت ما بين ديون شرعية، ومعاملات تجارية.

وأوضح المقدم موسى أن من ضمن القضايا المنجزة شكوى مالية بقيمة 6 آلاف و800 شيكل تقدم بها المواطن "خ، ص" ضد المواطن "س، س" إثر معاملات تجارية بينهما.

وأشار موسى إلى أن الشرطة المجتمعية جمعت جميع أطراف الخلافات التي تم إنجازها واستمعت لأقوالهم، وصولًا إلى اتفاق برضا جميع الأطراف، من ثم تحرير تنازلات حسب الإجراءات القانونية المتبعة، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

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