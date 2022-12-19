سلطة المياه تفتتح بئر زراعي متضرر من الحروب الاسرائيلية

غزة- الرأي

افتتح رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بئرا زراعيا في منطقة جباليا شمال قطاع غزة، وذلك بتمويل من مؤسسة أدارا في اندونيسيا، واشراف وتنفيذ جمعية غزي دستك.

وجاء البئر الزراعي تلبية لاحتياج ما يقارب 30 دونم زراعي بقدرة 20 حصان بسعة 60 متر مكعب / الساعة.

وأوضح د.يوسف ابراهيم، أن سلطة المياه وجودة البيئة تسعى بشكل مستمر بدعم المزراعين خاصة من الذين تضررت آبارهم الزراعية نتيجة الحروب الاسرائيلية التي تم شنها على قطاع غزة بشكل متكرر.

فيما شكر ممثل عائلة البطش جميع الطواقم الفنية العاملة في سلطة المياه وجودة البيئة على جهودهم في استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بترخيص البئر، موضحا أن عدد المستفيدين من البئر عدد كبير خاصة من فئة المزارعين الذي يعتبروا فئة مهمشة وضعيفة.

في حين اعتبر مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع م.مازن البنا أن البئر الزراعي الحالي المتضرر من العدوان الاسرائيلي لن يكون الأخير، في حين ستعمد الوحدة بافتتاح الآبار الزراعية المتضررة لدعم فئة المزراعين وتشجيع الاعتماد الذاتي لديه.