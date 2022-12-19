وكالة الرأي الفلسطينية "الطبق الخيري" بقعة دمجت أمهات الأيتام برياديات المجتمع وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تُصدر إخطارًا لـ 23 مواطناً متعدياً على المشاريع الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع اللغة العربية ومديريات التعليم يحتفلون باليوم العالمي للغة العربية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة إحسان الأغا تنفذ فعالية أسبوع اللغة العربية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تسويق المشاريع بالعدل تبدأ أنشطتها بزيارة مؤسسة أمان ماليزيا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تطلق البرنامج الإرشادي للثانوية العامة طموح وكالة الرأي الفلسطينية حماس تلتقي "وينسلاند" وتحذر من تداعيات خطيرة لانتهاك الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تستعرض إنجازاتها خلال عامي 2020-2022م وكالة الرأي الفلسطينية حملة شعبية بغزة لتعزيز السلامة المدنية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة إم الفحم الثانوية للبنات
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة إم الفحم الثانوية للبنات

19 كانون أول / ديسمبر 2022 12:05

وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة إم الفحم الثانوية للبنات
وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة إم الفحم الثانوية للبنات

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين، مجموعة طالبات من مدرسة إم الفحم الثانوية للبنات  ضمن برنامج تعريف الجيل بقضية الأسرى داخل سجون الاحتلال.

والتقى الطالبات أ. اسلام عبده مدير الإعلام، والذي بدوره رحب بهذه الزيارة التي تأتي ضمن جهود الوزارة للتعريف بقضية الأسرى وإشراك قطاعات المجتمع  للتضامن مع الفئة التي ضحت من أجل أن نحيا بحرية وكرامة.

وشرح عبده معاناة الأسرى داخل السجون الذين يعيشون أوضاعاً صعبة للغاية، بسبب الإجراءات القمعية التي تمارس بحقهم، خاصة الأسيرات والأشبال فهم بحاجة إلى كل صوت حر للدفاع عنهم، مشدداً على أهمية التعريف بقضية الأسرى وتقديم الدعم المعنوي لهم ولذويهم .

وشملت الزيارة اطلاع الطالبات على معرض تراث الحركة الأسيرة ، وبدوره جسد د. عبد الفتاح أبو جهل " مدير الأنشطة والفعاليات " واقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم ، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى ، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة ومخطوطات وأدبيات فكرية.

يشار الى أن الطالبات شاركوا ضمن فعاليات الاعتصام الاسبوعي لذوي الأسرى من أمام مقر الصليب الأحمر الدولي ، وقدم بعض الطالبات كلمات وأبيات أدبية وشعرية تضامنية مع الأسرى. .

219e9a83-3c78-411e-bfef-263989775350 15c9852f-e0d2-4b94-af75-f6e8025608f7 وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة إم الفحم الثانوية للبنات 0d63eaa2-73d6-4b73-8d64-3e10110dc32a
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟