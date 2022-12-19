تعليم شمال غزة يفتتح دورة "القياس والتقويم" للمشرفين التربويين

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، دورة القياس والتقويم للمشرفين التربويين، والتي تأتي في سياق جهود المديرية لتعزيز قدرات المشرفين التربويين ورفع كفاياتهم المهنية، سيّما في إعداد الاختبارات التحصيلية.

وافتتح الدورة التي تعقد في قسم الإشراف والتأهيل التربوي، مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، وأ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف والتأهيل التربوي أ. محمد أبو ندى.

وفي كلمة له، أكد أ. صالحة على أهمية الدورات التدريبية التي تستهدف كافة العاملين في الحقل التربوي، وفي المقدمة منهم المشرفين التربويين لما يتمتعون به من مكانة محورية وجوهرية في المنظومة التعليمية.

وتمنّى أ. صالحة التوفيق لكافة المشاركين في الدورة، مشيداً في ذات الوقت بجهود قسم الإشراف والتأهيل التربوي التي ترمى إلى تعزيز النمو المهني والمعرفي للمعلمين ولكافة كوادر العملية التعليمية والتربوية.

من ناحيته، أكد أ. شهاب على أن عملية القياس والتقويم تعتبر بمثابة حجر الأساس في عملية التطوير والتحديث للعملية التعليمية، حيث تهدف إلى التعرف على مواطن الضعف والقوة في عمليتي التعلم والتعليم بهدف إدخال تحسينات عليها، من حيث أساليب التدريس، أو الوضع التعليمي، أو المادة الدراسية وغير ذلك.

ويحاضر في الدورة كل من المشرفين التربويين د. أحمد أبو علبة، وأ. رفيق الصيفي، وأ. خالد جبر، وهي بواقع (30) ساعة تدريبية، موزعة على (6) لقاءات.