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سلطة المياه توقّع اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين بغزة

19 كانون أول / ديسمبر 2022 12:18

سلطة المياه توقّع اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين بغزة
سلطة المياه توقّع اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين بغزة

غزة-الرأي
وقّع رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم اتفاقية تعاون مشترك مع نقابة المهندسين.

حيث أوضح نقيب المهندسين د.م.محمد عرفة، أن الاتفاقية تقوم بالدرجة الاولى على تفعيل الشراكة لتشجيع التعاون بينهما في المجالات البحثية المشتركة.

واعتبر د.يوسف أنه هناك تعاون مشترك بين الطرفين في تبادل المعلومات في مجال البيئة وتسخير الامكانات المادية المتوفرة لدى الطرفين.

بالاضافة الى تنظيم حملات اعلانية وتوعوية لأي مشروع يمكن أن ينعكس ايجابا على المجتمع المحلي.

فيما اعتبر مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا أن من ضمن استراتيجية سلطة المياه وجودة البيئة توسيع الافق في مجال التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الشريكة.

فيما أكد د.يوسف ابراهيم على أن ملف المياه يعتبر ملف أمن قومي ويجب المحاربة من أجل الحفاظ عليه للأجيال القادمة، مؤكدا على أهمية الانتباه لفكرة حصاد مياه الأمطار وامكانية تطبيقها في المنشآت الحديثة.

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