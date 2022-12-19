وكالة الرأي الفلسطينية "الطبق الخيري" بقعة دمجت أمهات الأيتام برياديات المجتمع وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تُصدر إخطارًا لـ 23 مواطناً متعدياً على المشاريع الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع اللغة العربية ومديريات التعليم يحتفلون باليوم العالمي للغة العربية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة إحسان الأغا تنفذ فعالية أسبوع اللغة العربية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تسويق المشاريع بالعدل تبدأ أنشطتها بزيارة مؤسسة أمان ماليزيا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تطلق البرنامج الإرشادي للثانوية العامة طموح وكالة الرأي الفلسطينية حماس تلتقي "وينسلاند" وتحذر من تداعيات خطيرة لانتهاك الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تستعرض إنجازاتها خلال عامي 2020-2022م وكالة الرأي الفلسطينية حملة شعبية بغزة لتعزيز السلامة المدنية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة إم الفحم الثانوية للبنات
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الأسرى تناقش خطتها التشغيلية لعام 2023م

19 كانون أول / ديسمبر 2022 12:20

وزارة الأسرى تناقش خطتها التشغيلية لعام 2023م
وزارة الأسرى تناقش خطتها التشغيلية لعام 2023م

غزة- الرأي

عقدت دائرة التخطيط في وزارة الأسرى والمحررين، ورشة عمل لمناقشة خطة الوزارة التشغيلية للعام 2023.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الأسرى أ. بهاء المدهون، ومجلس الوزارة الاستشاري، وعدد من المدراء العامون والمدراء، وأصحاب الصلة بالخطة.

وأكد المدهون أن الخطة التشغيلية للوزارة تنطلق من أهدافها الاستراتيجية في العمل على تفعيل ودعم قضايا الأسرى داخل سجون الاحتلال، وإبراز معاناتهم المستمرة، وضمان توفير حياة كريمة للأسرى المحررين وذوي الأسرى.

وأوضح المدهون أن وزارة الأسرى استطاعت خلال العام الجاري أن تحقق الكثير من الإنجازات على صعيد المحافظة على مستوى التفاعل مع قضية الأسرى، والقيام بالعديد بالأنشطة والفعاليات للأسرى وذويهم.

من جانبه استعرض د. خالد حبيب مدير دائرة التخطيط محتويات الخطة التشغيلية وأهدافها، إضافة إلى أبرز البنود التي تسعى الوزارة إلى تحقيقيها خلال العام القادم.

وفي الختام فتح باب التفاش والحوار وناقش مدراء الإدارات العامة والدوائر محتويات الخطة التشغيلية، بما يضمن تحسين جودة العمل وتطويره، والمحافظة على دعم وإسناد قضية الأسرى في المحافل المحلية والدولية .

320037311_1697385590656205_7111125983627753751_n وزارة الأسرى تناقش خطتها التشغيلية لعام 2023م
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟