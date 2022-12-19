وزارة الأسرى تناقش خطتها التشغيلية لعام 2023م

غزة- الرأي

عقدت دائرة التخطيط في وزارة الأسرى والمحررين، ورشة عمل لمناقشة خطة الوزارة التشغيلية للعام 2023.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الأسرى أ. بهاء المدهون، ومجلس الوزارة الاستشاري، وعدد من المدراء العامون والمدراء، وأصحاب الصلة بالخطة.

وأكد المدهون أن الخطة التشغيلية للوزارة تنطلق من أهدافها الاستراتيجية في العمل على تفعيل ودعم قضايا الأسرى داخل سجون الاحتلال، وإبراز معاناتهم المستمرة، وضمان توفير حياة كريمة للأسرى المحررين وذوي الأسرى.

وأوضح المدهون أن وزارة الأسرى استطاعت خلال العام الجاري أن تحقق الكثير من الإنجازات على صعيد المحافظة على مستوى التفاعل مع قضية الأسرى، والقيام بالعديد بالأنشطة والفعاليات للأسرى وذويهم.

من جانبه استعرض د. خالد حبيب مدير دائرة التخطيط محتويات الخطة التشغيلية وأهدافها، إضافة إلى أبرز البنود التي تسعى الوزارة إلى تحقيقيها خلال العام القادم.

وفي الختام فتح باب التفاش والحوار وناقش مدراء الإدارات العامة والدوائر محتويات الخطة التشغيلية، بما يضمن تحسين جودة العمل وتطويره، والمحافظة على دعم وإسناد قضية الأسرى في المحافل المحلية والدولية .